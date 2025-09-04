VSTV imenovalo 13 nosioca pravosudnih funkcija u BiH

Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) je tokom sjednice donijelo odluku o imenovanju nosilaca pravosudnih funkcija u Bosni i Hercegovini.
Na nivou Federacije Bosne i Hercegovine, imenovani su:
- Šaćir Hadžić, na poziciju zamjenika glavnog tužioca Kantonalnog tužilaštva Srednjobosanskog kantona;
- Alma Bijedić, na poziciju sutkinje Kantonalnog suda u Zenici;
- Elma Brčić Rožajac, na poziciju sutkinje Kantonalnog suda u Mostaru;
- Petrunjela Matijević, na poziciju tužiteljice Kantonalnog tužilaštva Hercegovačko-neretvanskog kantona;
- Sanja Karić, na poziciju tužiteljice Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona;
- Habrin Porobić, na poziciju tužioca Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona;
- Suvad Butković, na poziciju tužioca Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona;
- Merisa Softić, na poziciju tužiteljice Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona;
- Bojan Vuković, na poziciju tužioca Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona;
- Jasminka Hasanhodžić, na poziciju tužiteljice Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona;
- Vladimir Ašanin, na poziciju tužioca Kantonalnog tužilaštva Zeničko-dobojskog kantona;
- Tehirza Jakupović, na poziciju tužiteljice Kantonalnog tužilaštva Unsko-sanskog kantona;
- Draško Kutić, na poziciju tužioca Kantonalnog tužilaštva Srednjobosanskog kantona.
Pri donošenju Odluke o imenovanju, VSTV BiH je uzeo u obzir kriterije poput: stručnog znanja, radnog iskustva i radnih rezultata; stručne sposobnosti zasnovane na dosadašnjim rezultatima u karijeri; sposobnosti da nepristrano, savjesno, marljivo, odlučno i odgovorno obnaša dužnosti u okviru funkcije za koju se prijavljuje; odnosa sa radnim kolegama, ponašanja van posla, profesionalne nepristranosti i ugleda te iskustva na rukovodećim poslovima.
Pri imenovanju, VSTV BiH primjenjuje odgovarajuće ustavne odredbe kojima se uređuju jednaka prava i zastupljenost konstitutivnih naroda i ostalih, te poštuje ravnomjernu zastupljenost spolova.