VSTV imenovalo 13 nosioca pravosudnih funkcija u BiH

Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) je tokom sjednice donijelo odluku o imenovanju nosilaca pravosudnih funkcija u Bosni i Hercegovini.

Na nivou Federacije Bosne i Hercegovine, imenovani su:

- Šaćir Hadžić, na poziciju zamjenika glavnog tužioca Kantonalnog tužilaštva Srednjobosanskog kantona;

- Alma Bijedić, na poziciju sutkinje Kantonalnog suda u Zenici;

- Elma Brčić Rožajac, na poziciju sutkinje Kantonalnog suda u Mostaru;

- Petrunjela Matijević, na poziciju tužiteljice Kantonalnog tužilaštva Hercegovačko-neretvanskog kantona;

- Sanja Karić, na poziciju tužiteljice Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona;

- Habrin Porobić, na poziciju tužioca Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona;

- Suvad Butković, na poziciju tužioca Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona;

- Merisa Softić, na poziciju tužiteljice Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona;

- Bojan Vuković, na poziciju tužioca Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona;

- Jasminka Hasanhodžić, na poziciju tužiteljice Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona;

- Vladimir Ašanin, na poziciju tužioca Kantonalnog tužilaštva Zeničko-dobojskog kantona;

- Tehirza Jakupović, na poziciju tužiteljice Kantonalnog tužilaštva Unsko-sanskog kantona;

- Draško Kutić, na poziciju tužioca Kantonalnog tužilaštva Srednjobosanskog kantona.

Pri donošenju Odluke o imenovanju, VSTV BiH je uzeo u obzir kriterije poput: stručnog znanja, radnog iskustva i radnih rezultata; stručne sposobnosti zasnovane na dosadašnjim rezultatima u karijeri; sposobnosti da nepristrano, savjesno, marljivo, odlučno i odgovorno obnaša dužnosti u okviru funkcije za koju se prijavljuje; odnosa sa radnim kolegama, ponašanja van posla, profesionalne nepristranosti i ugleda te iskustva na rukovodećim poslovima.

Pri imenovanju, VSTV BiH primjenjuje odgovarajuće ustavne odredbe kojima se uređuju jednaka prava i zastupljenost konstitutivnih naroda i ostalih, te poštuje ravnomjernu zastupljenost spolova.