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BANJA LUKA

Drama na sjednici Vijeća naroda RS: Dževadu Mahmutoviću prijetio delegat, pa on pozvao policiju

Bilo bi ti bolje da skratiš jezik da ti ne bih zabranio da dolaziš ovdje u Banju Luku, poručio je on Mahmutoviću

Mahmutović: Nastala drama na sjednici. Anadolija

A. O.

4.9.2025

Sjednica Vijeća naroda RS o vitalnom nacionalnom interesu koji su pokrenuli Bošnjaci zbog odluke Narodne skupštine RS-a o referendumu se održava u Banjoj Luci, a tokom sjednice došlo je do verbalnog sukoba, zbog čega je intervenisala i policija.

Na ovoj sjednici se raspravljalo o zaštiti vitalnog interesa Bošnjaka povodom izmjena Zakona o referendumu i raspisivanju referenduma u tom entitetu.

Međutim, ono što se desilo jeste da je tema postao Dejtonski mirovni sporazum. Tom prilikom je delegat iz Kluba Bošnjaka Dževad Mahmutović pojasnio da je netačna tvrdnja o tome da je BiH nastala Dejtonskim mirovnim sporazumom, nego je samo promijenila ime.

Potom je uslijedila reakcija predsjednik Kluba Srba u Vijeću naroda Živka Marjanca.

- Bilo bi ti bolje da skratiš jezik da ti ne bih zabranio da dolaziš ovdje u Banju Luku – poručio je on Mahmutoviću.

Mahmutović je potom pizvao policiju.

Predsjednik Kluba Bošnjaka u Vijeću naroda RS-a je rekao da su klubovi Srba, Hrvata i Ostalih bili protiv inicijative Kluba Bošnjaka.

# NSRS
# VIJEĆE NARODA RS
# DŽEVAD MAHMUTOVIĆ
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