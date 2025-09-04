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U ORGANIZACIJI MUFTIJSTVA

U Medžlisu IZ Goražde brojni sadržaji povodom mjeseca rođenja poslanika Muhammeda a.s.

Dan mevluda, jedan od najradosnijih dana za muslimane, kazao je glavni imam Medžlisa IZ Goražde Esad ef. Grabus

Goražde. Fena

FENA

4.9.2025

Mjesec rođenja posljednjeg Božijeg poslanika Muhammeda a.s biće obilježen nizom događaja na području Medžlisa islamske zajednice Goražde, ali i Muftijstva goraždanskog.

Iz Medžlisa IZ Goražde podsjećaju da se rođenje Muhammeda a. s u islamskoj tradiciji obilježava 12. rebiu’l-evvela po lunarnom, hidžretskom kalendaru.

- Dan mevluda, jedan od najradosnijih dana za muslimane, predstavlja u ranijim objavama najavljivan početak ispunjenja duhovne zrelosti čovječanstva. Medžlis islamske zajednice Goražde tim povodom večeras sa akšam-namazom organizuje centralnu svečanost u džematu Kopači, a centralna svečanost za područje Muftijstva goraždanskog održat će se u Rudom – kazao je glavni imam Medžlisa IZ Goražde Esad ef. Grabus.

U narednih mjesec dana na području muftijstva mevludi će biti učeni u džematima prema utvrđenim terminima, sutra slijedi i Jetmiš bin tevhid u džematu Baćci. Programom „Mevlud, rođenje Muhammeda a.s“, između ostalog, planirana je i promocija knjige „Medicina kroz prizmu islama“, autora dr. Adema Zalihića te prigodna predavanja, sportski i niz drugih sadržaja kojima će biti obilježeno rođenje Muhammeda a.s.

# MUHAMMED A.S.
# MEDŽLIS IZ GORAŽDE
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