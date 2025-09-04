U Medžlisu IZ Goražde brojni sadržaji povodom mjeseca rođenja poslanika Muhammeda a.s.

Mjesec rođenja posljednjeg Božijeg poslanika Muhammeda a.s biće obilježen nizom događaja na području Medžlisa islamske zajednice Goražde, ali i Muftijstva goraždanskog.

Iz Medžlisa IZ Goražde podsjećaju da se rođenje Muhammeda a. s u islamskoj tradiciji obilježava 12. rebiu’l-evvela po lunarnom, hidžretskom kalendaru.

- Dan mevluda, jedan od najradosnijih dana za muslimane, predstavlja u ranijim objavama najavljivan početak ispunjenja duhovne zrelosti čovječanstva. Medžlis islamske zajednice Goražde tim povodom večeras sa akšam-namazom organizuje centralnu svečanost u džematu Kopači, a centralna svečanost za područje Muftijstva goraždanskog održat će se u Rudom – kazao je glavni imam Medžlisa IZ Goražde Esad ef. Grabus.

U narednih mjesec dana na području muftijstva mevludi će biti učeni u džematima prema utvrđenim terminima, sutra slijedi i Jetmiš bin tevhid u džematu Baćci. Programom „Mevlud, rođenje Muhammeda a.s“, između ostalog, planirana je i promocija knjige „Medicina kroz prizmu islama“, autora dr. Adema Zalihića te prigodna predavanja, sportski i niz drugih sadržaja kojima će biti obilježeno rođenje Muhammeda a.s.