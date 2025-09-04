Usvojen Nacrt zakona o roditeljima njegovateljima

Vlada Brčko distrikta BiH usvojila je Nacrt zakona o roditeljima njegovateljima kojim se definišu pojam, status, prava i obaveze roditelja njegovatelja, postupak za priznavanje statusa, pravo na mjesečnu naknadu te druga pitanja od značaja za ostvarivanje ovog prava.

Prema predviđenim odredbama, osobe koje steknu status roditelja njegovatelja imat će pravo na mjesečnu naknadu u visini od 75 posto prosječne neto plate iz prethodne godine, što trenutno iznosi oko hiljadu konvertibilnih maraka. Uz to, predviđena je i obaveza uplaćivanja dobrovoljnog penzijskog osiguranja, s mogućnošću izbora fonda u koji će korisnici uplaćivati.

- U budžetu za 2025. godinu već je izdvojeno milion maraka za ovu namjenu. Ukoliko se zakon nađe na dnevnom redu naredne skupštine i bude usvojen u drugom čitanju tokom septembra, on stupa na snagu osam dana po objavljivanju. To znači da bi mogao biti primjenjivan već od oktobra, a u tom slučaju bismo mogli izvršiti prve isplate već za novembar i decembar - rekao je Zoran Bulatović, šef Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge. On je pozvao sve porodice koje imaju članove sa 100 posto invaliditetom da, čim zakon stupi na snagu, podnesu zahtjeve za ostvarivanje ovog prava.

Prema zakonskim odredbama, osoba sa 100 postotnim invaliditetom je ona koja, na osnovu nalaza medicinskog vještačenja, nije sposobna za samostalan život i ne može samostalno obavljati barem jednu od osnovnih životnih funkcija – kretanje u stanu, uzimanje hrane, oblačenje, održavanje higijene ili obavljanje drugih fizioloških potreba.

Iako je usvajanje Nacrta naišlo na pozitivne reakcije, predstavnici roditelja djece s teškoćama u razvoju smatraju da je potrebno dodatno unaprijediti pojedine odredbe. Ermina Mehaković iz neformalne grupe roditelja navodi da je „pohvalno što se krenulo u realizaciju ovog zakona, ali da trenutni tekst isključuje veliki broj roditelja koji imaju djecu s teškoćama u razvoju“. Ona smatra da doprinosi ne bi smjeli biti obaveza roditelja, već da trebaju biti uplaćeni pored naknade, bez njenog umanjivanja.

Sličan stav dijeli i Lejla Bahor, koja ističe da prema trenutnom Nacrtu ona ne ostvaruje pravo iako njena kćerka ima F80 poremećaj govora i razumijevanja, te disharmoničan razvoj.

- Pozitivno je što će roditelji djece s najtežim oblicima invaliditeta konačno dobiti podršku, ali istovremeno mnogi drugi roditelji, čija djeca također zahtijevaju stalni nadzor, ovim zakonom ostaju izvan sistema - naglasila je Bahor.