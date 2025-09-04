RAK BiH na globalnom simpozijumu regulatora: Praćenje digitalnog razvoja

Globalni simpozijum regulatora koji okuplja predstavnike regulatornih tijela nadležnih za regulaciju telekomunikacija/IKT iz cijelog svijeta održan je u Rijadu, gdje je predsjedavajuća Vijeća RAK-a Iza Razija Mešević istakla da BiH prepoznaje digitalnu transformaciju kao ključ za ekonomski rast, inovacije i učinkovitije javne usluge.

Tema simpozijuma održanog u periodu od 31. avgusta do 3. septembra bila je "Regulacija za održivi digitalni razvoj" u Rijadu, a za organizaciju je bila zadužena Međunarodna unija za telekomunikacije.

Mešević, koja je na simpozijumu predstavljala Regulatornu agenciju za komunikacije (RAK) Bosne i Hercegovine, učestvovala u plenarnom dijelu simpozijuma i kao panelista na sesiji "Inovirajte-izgradnja ekosistema za rješavanje globalnih izazova".

Tom prilikom kazala je da je RAK posvećen razvoju savremenog regulatornog okvira koji podstiče ulaganja u širokopojasne mreže, jača konkurenciju i osigurava pristupačne, sigurne i kvalitetne komunikacijske usluge za sve građane.

Digitalni razvoj

- U skladu sa globalnim trendovima, Agencija prati digitalni razvoj i nastoji, koliko je moguće, odgovoriti na nove regulatorne izazove, s ciljem podsticanja inovacija, povjerenja i uključivosti svih sudionika - dodala je.

Predsjedavajuća Vijeća učestvovala je i u posebnim diskusijama na temu jačanja pozicije žena u IKT sektoru, kao i strateškom predviđanju okvira saradnje za AI.

Tokom trajanja Simpozijuma, Mešević je imala je i nekoliko bilateralnih susreta s predstavnicima regulatornih tijela, na kojima je razgovarano o iskustvima u procesu digitalne transformacije, uvođenju i razvoju 5G mreža, upravljanju radio-frekventnim spektrom, cybersigurnosti, kao i drugim bitnim pitanjima od zajedničkog interesa za regulatorna tijela u ovoj oblasti.

Poseban sastanak

Poseban sastanak u Rijadu upriličen je s predstavnicima Državne uprave za vanjsku trgovinu Kraljevine Saudijske Arabije, čiji su predstavnici nedavno boravili u posjeti Agenciji tokom trajanja Sarajevo business foruma 2025.

Ovom prilikom, još jednom je iskazana i spremnost za pružanje pomoći saudijskih partnera u usavršavanju i unaprijeđenju svih segmenata telekomunikacionog sektora u BiH sa težištem na širokopojasni pristup internetu i implementaciju 5G mreža.

Tokom boravka u Rijadu, Mešević se susrela i sa Razimom Čolićem, ambasadorom BiH u Kraljevini Saudijskoj Arabiji, sa kojim je razgovarala o mogućoj saradnji u domenu telekomunikacija i jačanja ekonomskih odnosa između dvije zemlje.