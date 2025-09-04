Vlada ZDK podržava privredu: U narednoj godini završetak kompletne izgradnje puta od Zenice prema Smetovima

Na 96. sjednici Vlade Zeničko-dobojskog kantona, kojom je predsjedavao premijer Nezir Pivić, razmatrane su aktuelne teme iz oblasti obrazovanja, pravosuđa, komunikacija, zdravstva, poljoprivrede i privrede.

Iz Ministarstva za pravosuđe i upravu predstavljeni su prijedlozi dva zakona, o obilježavanju značajnih datuma i o plaćama i naknadama u organima vlasti ZDK-a. Premijer Pivić je istakao da se predložene izmjene odnose na usaglašavanje sa višim nivoima vlasti i kolektivnim ugovorom, posebno povećanje minulog rada sa 20 na 24 posto.

- Vlada je usvojila odluku o odobravanju tri miliona KM za kapitalne projekte cestovne infrastrukture u ZDK-u za 2025. godinu. Najveći iznos od oko 470.000 KM dobila je Zenica gdje će 400.000 KM biti uloženo u sanaciju puta prema izletištu Smetove u Zenici. Sve lokalne zajednice kandidovale su svoje ključne projekte, a Vlada je podržala prijedloge komisije - kazao je Pivić.

Ministar za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoliša, Adnan Šabani, potvrdio je da su svi gradovi i općine obuhvaćeni ovom odlukom. Također je naglasio važnost ulaganja u turistički značajne destinacije i razvoj lokalne infrastrukture.

U narednoj godini očekuje se završetak kompletne izgradnje puta od Zenice prema Smetovima. Olovo, Kakanj i Maglaj nominovali su značajne putne pravce prema Ajdinovićima, Ponijerima i Mokroj Megari. Visokom je za rješavanje putne infrastrukture vezano za Poslovnu zonu Ozrakovići odobreno 350.000 KM. U oblasti boračkih pitanja, Vlada je odobrila 88.000 KM za rješavanje stambenih pitanja i troškova liječenja demobilisanih branilaca. Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice dobilo je podršku u iznosu od 130.700 KM za udruženje 'Medica Zenica', te za rekonstrukciju lokalnih puteva u MZ Bradići (Maglaj) i MZ Vrbica (Žepče).

Također je donesena odluka o refundaciji administrativnih troškova za izgradnju proizvodnih objekata u iznosu od 359.600 KM, što predstavlja važan podsticaj za razvoj privrede u kantonu. Ministarstvo za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo dobilo je 72.000 KM za podršku lovačkim udruženjima i namjenska sredstva za zakup sportsko-privrednih lovišta. Ministarstvo zdravstva raspodijelilo je 54.000 KM za udruženja građana koja se bave pitanjima dijabetesa, malignih oboljenja i drugim zdravstvenim problemima.

Premijer Pivić je naglasio da se sve odluke o odobravanju sredstava donose putem javnih poziva, što osigurava transparentnost i jednak pristup svim zainteresiranim subjektima.