Očuvanje identiteta i kulture: Čović se sastao s članovima Matice hrvatske

Predsjednik Hrvatskog narodnog sabora Bosne i Hercegovine Dragan Čović održao je u Mostaru sastanak s članovima Matice hrvatske, među kojima su bili predsjednik Matice hrvatske Damir Zorić, glavni sekretar Ivica Nuić te član Glavnog odbora Matice hrvatske Miro Gavran.

Tokom susreta razgovarano je o položaju hrvatskog naroda u BiH, značaju Matice hrvatske u očuvanju kulturnog identiteta te o jačanju njenih ogranaka diljem Bosne i Hercegovine.

Kako je saopćeno, učesnici sastanka posebno su naglasili potrebu osnaživanja organizacijskih kapaciteta osamnaest ogranaka Matice hrvatske koji aktivno djeluju u BiH, kako bi se dodatno ojačao njihov doprinos društvenom, obrazovnom i kulturnom životu. Istaknuta je i važnost saradnje s drugim institucijama koje djeluju u interesu hrvatskog naroda, s naglaskom na zajedničke projekte koji doprinose očuvanju jezika, kulture i tradicije.

Predsjednik Matice hrvatske Damir Zorić zahvalio je predsjedniku HNS-a BiH na kontinuiranoj podršci, istaknuvši važnost prisutnosti i djelovanja Matice u Bosni i Hercegovini za hrvatsku zajednicu. Naglasio je potrebu dodatnog jačanja institucionalnih temelja Matice u BiH kako bi se omogućila još snažnija uloga u društvenim procesima i razvoju zajednice. Podsjetio je da Matica hrvatska okuplja pojedince predane očuvanju hrvatske kulture i vrijednosti na svim poljima stvaralaštva te da kroz čuvanje i promicanje kulturne baštine i domoljublja daje nemjerljiv doprinos prenošenju identiteta i postignuća ranijih naraštaja, sprječavajući da ona ostanu zaboravljena ili potisnuta u prošlosti.

Čović je izrazio zadovoljstvo otvorenim i konstruktivnim razgovorom te istaknuo kako Hrvatski narodni sabor BiH prepoznaje i cijeni Maticu hrvatsku kao jednog od ključnih faktora u očuvanju nacionalnog identiteta Hrvata u BiH. Ujedno je izrazio spremnost HNS-a BiH za dalje pružanje podrške u jačanju ogranaka Matice hrvatske i razvoju kulturne infrastrukture širom BiH.

Poseban naglasak stavljen je na obrazovne i kulturne inicijative koje pridonose jačanju saradnje između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske, kao i na promicanje vrijednosti koje povezuju hrvatski narod s obje strane granice.