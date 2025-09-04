Konaković sa Barom: Razgovarano je o značaju digitalne transformacije i ulozi cloud tehnologija

Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković danas se sastao sa Džefom Barom (Jeffom Barrom), potpredsjednikom kompanije Amazon Web Services (AWS), u susret konferenciji AWS Community Day Adria 2025 koja se prvi put održava u Sarajevu.

Tokom sastanka razgovarano je o značaju digitalne transformacije i ulozi cloud tehnologija u unapređenju javne uprave, ekonomskog razvoja i jačanja regionalne saradnje.

Kako je saopćeno iz Ministarstva, poseban akcenat stavljen je na potencijal Bosne i Hercegovine i zemalja regije da, kroz inovacije i razvoj IT sektora, postanu još konkurentnije na evropskom i globalnom tržištu.

Konaković je istakao da Bosna i Hercegovina prepoznaje važnost saradnje s globalnim liderima u tehnologiji, te da AWS predstavlja primjer kako inovacije mogu podstaći razvoj start-up ekosistema, malih i srednjih preduzeća, kao i obrazovnih institucija.

Bar je zahvalio se na prijemu i naglasio da mu je zadovoljstvo učestvovati na AWS Community Day Adria, koji je prepoznat kao najveći regionalni događaj posvećen AWS tehnologijama. On je naglasio da će konferencija biti prilika za razmjenu znanja, predstavljanje najnovijih trendova u oblasti vještačke inteligencije, cloud rješenja i sigurnosti, te za povezivanje stručnjaka i zajednica iz cijelog regiona.

AWS Community Day Adria 2025 održava se 5. septembra u Sarajevu za koju je prijavljeno preko 900 učesnika. Ovakvi susreti doprinose jačanju partnerskih odnosa između Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država, te predstavljaju važan korak ka privlačenju visokotehnoloških investicija, izgradnji moderne digitalne infrastrukture i jačanju konkurentnosti domaćih kompanija na globalnom tržištu.