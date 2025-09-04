Vozite oprezno: Semafori nisu u funkciji, policija reguliše saobraćaj

U sarajevskom naselju Čengić Vila u toku su radovi na saobraćajnoj signalizaciji, odnosno semaforima, javlja „Avazov“ reporter.

Policijski službenici su na terenu i regulišu saobraćaj.

Inače, semafori na ovoj relaciji nisu ni sinoć bili u funkciji u kasnim večernjim satima.

Prije dva mjeseca iz Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo saopćeno je kako počinje rad na zamjeni semaforskih portala duž glavne saobraćajnice u Sarajevu.

Građanima se preporučuje dodatni oprez i, ako je moguće, korištenje alternativnih pravaca.