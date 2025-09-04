Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

ČENGIĆ VILA

Vozite oprezno: Semafori nisu u funkciji, policija reguliše saobraćaj

Inače, semafori na ovoj relaciji nisu ni sinoć bili u funkciji u kasnim večernjim satima

Semafori nisu u funkciji. E. Trako / Avaz

Piše: Evelin Trako

4.9.2025

U sarajevskom naselju Čengić Vila u toku su radovi na saobraćajnoj signalizaciji, odnosno semaforima, javlja „Avazov“ reporter.

Policijski službenici su na terenu i regulišu saobraćaj.

Inače, semafori na ovoj relaciji nisu ni sinoć bili u funkciji u kasnim večernjim satima.

Prije dva mjeseca iz Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo saopćeno je kako počinje rad na zamjeni semaforskih portala duž glavne saobraćajnice u Sarajevu.

Građanima se preporučuje dodatni oprez i, ako je moguće, korištenje alternativnih pravaca.

# SEMAFORI
# SARAJEVO
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (1)
Vezane vijesti
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.