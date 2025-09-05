Avdo Palić: 30. godišnjica smrti slavnog komandanta odbrane Žepe

Na današnji dan 1995. godine, zarobljen je i ubijen slavni komandant odbrane Žepe Avdo Palić. Bio je pukovnik Armije RBiH i glavnokomandujući odbrane Žepe tokom agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu (1992. – 1995.).

Avdo Palić rođen je u mjestu Krivača kod Žepe. Tokom studija u Sarajevu je upoznao svoju suprugu Esmu, koja je također iz Žepe. Prije rata živjeli su u Vlasenici, gdje je Avdo bio zaposlen kao nastavnik u lokalnoj srednjoj školi. Za Bajram 1992. godine Avdo i Esma su otputovali u Žepu u posjetu rodbini. U međuvremenu, Avdin otac Murat je preminuo od srčanog udara nakon protjerivanja iz Krivače na putu za Srebrenicu.

Palić tada ostaje u Žepi i organizira otpor agresoru. Sljedeće tri i po godine branioci Žepe pružali su žestok otpor nadmoćnijem neprijatelju.

Odveden na razmjenu i ubijen

Na pregovorima o evakuaciji civila iz tzv. zaštićene zone Žepa, 27. jula 1995. godine, u ukrajinskom kampu UNPROFOR-a na Bokšanici kod Žepe, zajedno s Palićem, kukavički su zarobljeni i Mehmed Hajrić i Amir Imamović, članovi Ratnog predsjedništva Žepe.

Palić je iz Žepe odveden 4. avgusta u tajni vojni zatvor u Bijeljini, odakle ga je, 5. septembra 1995. godine, po naređenju Glavnog štaba Vojske RS, na razmjenu zarobljenika odveo kapetan Dragomir Pećanac i pripadnik VRS Željko Mijatović.

Upravo se taj datum, 5. septembar, smatra danom kada je ubijen, iako lokacija na kojoj se to dogodilo nije poznata. Prema nalazima, odnosno na osnovu posmrtnih ostataka Palića, zaključeno je kako je najvjerovatnije ubijen pucnjem u glavu. Pretpostavlja se da mu je pucano s leđa.

Palićevi posmrtni ostaci ekshumirani su iz masovne grobnice u novembru 2001. godine u Vragolovima kod Rogatice, zajedno s ostacima još osam žrtava. Potraga za kostima trajala je 14 godina. Masovnu grobnicu u Vragolovima 2001. godine otkrio je Jusuf Karahmet, nekoliko mjeseci nakon što se vratio svojoj kući. Ekshumacija je obavljena 3. novembra iste godine. Ekshumirano je devet kompletnih tijela, a dvije lobanje nađene su nekoliko metara van grobnice. U Palićevom slučaju uzorak nije bio "genetski dovoljno dobar", zato je pri prvom podudaranju s uzorcima krvi u ICMP-ovoj bazi pokazana podudarnost s Palićevom sestrom i djecom u svega 22 posto. Nakon neuspješne DNK analize Palić je ukopan na mezarju u Visokom, pod oznakom NN. Druga analiza DNK je obavljena u augustu 2009. godine i s preciznošću od 99,99 posto dokazala da je riječ o skeletnim ostacima Avde Palića.