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BANJA LUKA

Višković jučer vodio sjednicu Vlade RS: Evo kako to u SNSD-u pravdaju

Ni na stranici Vlade RS nisu ažurirani ministri, a kao premijer se navodi Radovan Višković

Sjednica Vlade RS. Vlada RS

S. S.

5.9.2025

Narodna skupština RS prije nekoliko dana je potvrdila imenovanje Vlade RS čijeg mandatara je predložio Milorad Dodik nakon što je ostao bez pozicije predsjednika RS, čime je cijeli izbor kompromitiran i nelegalan.

Kako se može vidjeti na fotografiji Vlade RS, sjednicom je predsjedavao Radovan Višković, iako se on ne nalazi u novoj nelegalnoj Vladi.

Nije ažurirano

Također, održana je 133. sjednica Vlade, a ne prva, a sjednice vlada se broje od njihovog izbora. To očito znači da ni oni sami ne vjeruju u legalnost vlastitog izbra.

Savo Minić je na sjednici NSRS položio zakletvu, a jučer je sjedio na mjestu gdje je bio i na prethodnih sjednicama, odnosno u ulozi ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Treba naglasiti da su usvojeni i zaključci o prijevremenom stupanju na snagu ovih odluka, tako da se ne može govoriti ni o tome da se čeka da odluka bude objavljena.

Ni na stranici Vlade RS nisu ažurirani ministri, a kao premijer se navodi Radovan Višković.

Nije izvršena primopredaja

Predstavnici Bošnjaka u RS već najavljuju apelacije zbog izbora nove Vlade RS.

- Na fotografijama i izvještajima Vlade jasno se vidi da je sjednicom predsjedavao Višković, a ne Minić. Postavlja se pitanje zašto Višković i dalje vodi sjednice i zbog čega nova vlada nije preuzela dužnost nakon zakletve - kazao je zastupnik u NSRS Nebojša Vukanović.

Iz SNSD-a se pravdaju time da nije izvršena primopredaja te da nakon što se završi procedura u Vijeću naroda i pred Ustavnim sudom, bit će i to okončano.

- Do tada, gospodin Minić je član Vlade kao ministar poljoprivrede - kazao je šef Kluba SNSD-a Srđan Mazalica.

# NSRS
# VLADA RS
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