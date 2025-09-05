Blagojević: Odluka RIK-a je krivično djelo, trebalo bi da reagira Okružno tužilaštvo Banja Luka

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine saopćila je da je aktiviran servis za elektronsku prijavu birača za glasavanje putem portala e-Izbori, u povodu raspisanih prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske iz reda srpskog naroda.

S druge strane, Republička izborna komisija donijela je odluku da ne sudjeluje u sprovođenju prijevremenih izbora, što je, prema mišljenju stručnjaka za ustavno pravo, kazneno djelo.

Provedba izbora

Republička izborna komisija Republike Srpske odlučila je da neće sprovoditi prijevremene izbore koje je Centralna izborna komisija BiH zakazala za 23. novembar. RIK je pozvao i općinske i gradske izborne komisije u Republici Srpskoj da isto učine.

- Mi smo zauzeli stav da kao RIK u potpunosti poštujemo zaključke NSRS, jer smo republički organ koji je izabrala NSRS. Očekujemo da će i ostali organi, kako na opštinskom tako i republičkom nivou, poštovati zaključke NSRS - poručio je Oliver Blagojević, predsjednik Republičke izborne komisije RS.

Iz CIK-a su, podsjetimo, pozvali općinske i gradske izborne komisije da nepristrasno i profesionalno izvršavaju zadatke i instrukcije Centralne izborne komisije, jer u suprotnom slijede kazne.

- Upozoravam da su u provedbi izbora svi učesnici dužni poštovati Izborni zakon BiH i da Centralna izborna komisija BiH ima mehanizme da sankcioniše svaku aktivnost kojom se ometa ili opstruiše izborni proces - upozorila je Irena Hadžiabdić, predsjednica Centralne izborne komisije BiH.

- Odluka RIK-a je nezakonita, jer entiteti mogu imati svoj Izborni zakon koji je usaglašen sa Izbornim zakonom BiH. Ako izađu iz okvira Izbornog zakona BiH, to može biti samo politička odluka - kazao je Vehid Šehić, bivši član CIK-a BiH.

Odluka o bojkotu

Profesor ustavnog prava Milan Blagojević tvrdi da je odluka RIK-a suprotna Ustavu i Izbornom zakonu Bosne i Hercegovine, ali i Ustavu Republike Srpske i da predstavlja krivično djelo. Po službenoj dužnosti, kaže, trebalo bi da reagira Okružno tužilaštvo Banja Luka.

- RIK i izborne komisije su dužne da postupaju po odluci CIK-a. Svako nastojanje i ovakva odluka RIK-a može voditi u izvršenje krivičnog djela propisanom članom 215 Krivičnog zakonika RS - naveo je.

Milorad Dodik, kojem je CIK oduzeo mandat predsjednika Republike Srpske nakon presude Suda Bosne i Hercegovine, očekuje da i druge partije prihvate odluku o bojkotu.

- U RS niko ne traži izbore, čak ni sada opozicija. Neki kažu da će se prijaviti, ali ih pozivam da svi budu okupljeni oko odluke NSRS koja kaže da izbori neće biti održani - kazao je Dodik.

Dok Igor Crnadak iz PDP-a privremene izbore vidi kao šansu za Republiku Srpsku, njegov stranački šef Draško Stanivuković ne misli tako. Potvrdio je da se neće kandidovati, ali da će podržati zajedničkog kandidata opozicije.

- To što Dodik govori ovih dana je put u propast i odgovor na ovo je da budemo glas razuma, da budemo alternativa i da preuzmemo odgovornost - kazao je Crnadak.

- Koga SDS usaglasi, ne mora pitati PDP. Bitno je da taj čovjek nema člansku kartu i da je neko ko ima autoritet bar u akademskoj zajednici - kazao je Stanivuković.