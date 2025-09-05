Pacijenti na dijalizi u FBiH spremaju proteste, ogorčeni su trenutnim stanjem u centrima

Članovi UO Udruženje dijaliziranih i transplantiranih bolesnika FBiH ogorčeni su i ljuti zbog stanja u dijaliznim centrima, a posebno su razočarani zbog malog broja transplantacija u ovoj godini.

Dogovorno je da će se idući mjesec održati Skupština Udruženja na kojoj će se, pored redovnih izvještaja i odluka, razmatrati i mogući ponovni izlazak pacijenta na proteste.

Istakli su da će datum, vrijeme i mjesto odrediti na samoj Skupštini.

- Svi ste svjedoci da smo se 25. juna 2025. godine obraćali i vama i svim institucijama i ustanovama u FBiH koje su vezane za dijalizu i transplantaciju, ali do danas bez rezultata jer nije bilo adekvatnog odgovora a situacija je sve gora i teža. Pacijenti umiru bez ikakve nade da će jednoga dana biti pozvani na transplantaciju. U ovoj godini urađeno je samo 11 transplantacija, što je tri puta manje nego prošle 2024. godine - ističu.

Najveći problem su tzv. kadaverične transplantacije, jer su ove godine imali samo jednog preminulog donora, a prošle godine sedam.

- Također, nismo zadovoljni niti sa brojem živih srodnih i nesrodnih transplantacija, kojih je od ovih 11 bilo samo 8. Toliko smo imali i prije 20 godina, a možda i više. Nije teško zaključiti da je Federalno ministarstvo zdravstva kao i menadžeri i liječnici u našim kliničkim centrima gotovo potpuno zapostavili transplantaciju kao način liječenja. Transplantaciju koja je kruna medicine i koja spašava živote teško bolesnih pacijenta, kojima je presađivanje organa jedina šansa za život. Osim tog, svaka transplantacija je velika ušteda u zdravstvenom budžetu - objašnjavaju.

Nadalje, pacijenti na dijalizi su u jako teškoj situaciji i kada je riječ o uslovima, medicinskom kadru, ali i kada je riječ o lijekovima kojih nema dovoljno, ili su zamijenjeni neadekvatnim.

- Ovdje treba posebno istaći da je Federalno ministarstvo zdravstva još u 5. mjesecu 2023. godine iniciralo izmjene i dopune pravilnika o uvjetima na dijalizi , odmah potom oformilo i komisiju za izmjenu pravilnika koja se za više od dvije godine nikada nije sastala. To nam samo govori da su ovi pacijenti zaboravljeni i ostavljeni na milost i nemilost, što je nedopustivo i to više ne možemo tolerirati - navode i dodaju da ovim putem žele poslati svoj vapaj koji će, kako kažu, neminovno završiti sa protestima ispred nekih od institucija ili ustanova.

- Dakako, ovo nije nikakva prijetnja, nego izraz našeg gnjeva i upozorenje svima koji su nas zaboravili i ostavili na cjedilu - zaključuju.