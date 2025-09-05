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HUMANOST NA DJELU

Fikret Bosnić i Amir Koričić obnovili krov na kući Ibrahima Suljića

Napravili smo ogroman posao i pomogli nekome u muci, napisao je Firket Bosnić

Bosnić i Koričić pokrenuli akciju i realizirali obećano - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
E. T.

5.9.2025

Fikret Bosnić i Amir Koričić iz Bihaća pokrenuli su humanitarnu akciju i u potpunosti pormijenili krov na kući Ibrahima Suljića. Krov je bio dotrajao i uništen. 

- Građevinska limarija Beganović iz Cazina pripremila je kompletan asortiman limarskih artikala koji su potrebni za ugradnju i pokrivanje Ibrahimove kuće.

Firma Bajraktarević iz Cazina preuzela je stvari i sutra će Ibrahimovu kuću pokriti, postaviti oluke i sve ono što ide za jedan krov.

Želim da napomenem da je vlasnik Građevinske limarije Beganović, Elvir Beganović, dao sav materijal, a da će momci iz firme Bajraktarević sve to ugraditi također besplatno.

Napravili smo ogroman posao i pomogli nekome u muci. Neka Allah nagradi sve koji su na bilo koji način pomogli - napisao je Fikret Bosnić. 

# BIHAĆ
# FIKRET BOSNIĆ
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