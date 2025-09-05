Iz bola stvorila junaka: Upoznajte Uška Sluška, junaka koji sve čuje, ali nikome ne odaje





U današnjem izdanju emisije "Naše priče" ugostili smo Dženitu Salispahić, ženu velikog srca, ženu koja je nakon smrti sina život posvetila djeci i radu sa djecom. Osluškujući njihove potrebe shvatila je da ovim malim bićima treba neko ko će ih čuti, slušati, ko će razumjeti njihove strahove bez pitanja, bez osude.

Tako je došla na ideju da stvori lika sa imenom Uško Sluško, junaka sa velikim ušima koji sve čuje, ali nikome ne odaje. Uško Sluško je ujedno i glavni lik istoimene slikovnice za djecu. To je zbirka priča za djecu, ali i za roditelje kako bi bolje razumjeli svoje mališane i poboljšali svoj odnos sa njima.

- U slikovnici imamo priču o djeci koja su prestala jedan dan da slušaju da bi roditeljima skrenula pažnju da ostave svoje mobitele. Mi nažalost vrlo malo vremena imamo za svoju djecu. Djeca su najbitnija i dok se okrenete oni su već odrasli ljudi. Ja sebi ne bih oprostila da nisam mnogo vremena provodila s svojim sinom - kazala je Dženita.

Cijeli razgovor pogledajte danas u 17:15h na programu Alfa TV.