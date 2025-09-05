Video / Palestinski aktivisti prekinuli izlaganje potpredsjednika američkog AWS-a u Sarajevu

AWS Community Day Adria, konferencija koja se danas održava u hotelu Hills u Sarajevu nakratko je prekinuta od strane aktivista koji podržavaju Palestinu. Keynote prezentacija Jeffa Burra, AWS evangeliste, prekinuta je na opće iznenađenje, a aktivisti su ga upitali da li ga je stid što Amazon podržava Izrael u ubijanju palestinske djece.

Bur je kratko odgovorio da to nije današnja tema, a aktivisti su onda krenuli sa uzvikivanjem parola. Osiguranje je ubrzo aktiviste ispratilo napolje.

„Slobodna Bosna“ je u posjedu snimke koja svjedoči na koji način su AWS Community Day Adria prekinuli aktivisti.