Video / Palestinski aktivisti prekinuli izlaganje potpredsjednika američkog AWS-a u Sarajevu

AWS Community Day Adria, konferencija koja se danas održava u hotelu Hills u Sarajevu nakratko je prekinuta od strane aktivista koji podržavaju Palestinu. Keynote prezentacija Jeffa Burra, AWS evangeliste, prekinuta je na opće iznenađenje, a aktivisti su ga upitali da li ga je stid što Amazon podržava Izrael u ubijanju palestinske djece.
Bur je kratko odgovorio da to nije današnja tema, a aktivisti su onda krenuli sa uzvikivanjem parola. Osiguranje je ubrzo aktiviste ispratilo napolje.
„Slobodna Bosna“ je u posjedu snimke koja svjedoči na koji način su AWS Community Day Adria prekinuli aktivisti.
Jeff Barr, potpredsjednik u Amazon Web Services ima bogatu karijeru u softverskoj industriji koja traje više od četiri desetljeća. Jeff je započeo kao srednjoškolac radeći honorarno u trgovini računalima 1976. godine. Od tada je obnašao uloge u velikim poduzećima i startupima, uključujući funkciju potpredsjednika inženjerstva, rad u Microsoftu i Amazonu, pa čak i vođenje vlastitih pothvata. Kao jedan od glavnih ljudi za Amazon Web Services (AWS), dijeli priču o AWS-u s publikom širom svijeta putem predavanja, blogova, videa i društvenih mreža. Strastven prema cjeloživotnom učenju, nedavno je stekao magisterij iz komunikacije i digitalnih medija na Univerziteta u Washingtonu.
Radi se o konferenciji AWS Community Day Adria, koja se održava u hotelu Hills u Sarajevu. Riječ je o najvećoj AWS konferenciji u regiji koja okuplja vodeće svjetske i regionalne stručnjake iz područja računarstva u oblaku, softverskog inženjeringa, DevOpsa i (generativne) umjetne inteligencije.
Ova jedinstvena konferencija okuplja inženjere, cloud i AI entuzijaste, IT profesionalce, inovatore, donositelje odluka te predstavnike renomiranih kompanija poput Amazon Web Services, DataDog, HashiCorp, BMW Group, The Walt Disney Studios i mnogih drugih. Više od 25 predavača podijelit će svoja praktična znanja i iskustva iz stvarnog svijeta – kroz četiri paralelna tematska tracka, uključujući i hands-on radionice u kojima ćete imati priliku testirati svoje vještine, raditi u timovima i osvojiti nagrade! Keynote predavanje održao je upravo Jeff Barr, potpredsjednik i glavni evanđelist u Amazon Web Services.