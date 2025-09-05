Igor Dodik: Nasilje ne može biti nagrađeno, nadam se da će sud još jednom razmotriti odluku

Organizacioni sekretar SNSD-a Igor Dodik osudio je odluku banjalučkog Osnovnog suda nakon koje Radoslav Jović danas slobodno šeta Banjalukom, iako je prije nekoliko dana sa sinom pretukao policijskog inspektora pred maloljetnim d‌jetetom.

- Ne može biti pravedno da se nasilnik pusti na slobodu. Nadam se da će sud još jednom nakon žalbe tužioca razmotriti ovu odluku i poslati jasnu poruku da nasilje ne može i ne smije da bude nagrađeno - naglasio je Dodik u izjavi za Srnu.

On je kazao da "pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) Republike Srpske, koji svakodnevno predano izvršavaju svoje zadatke i garant su naše bezbjednosti, moraju kao službena lica da imaju posebno poštovanje".

- Izražavam punu podršku kolegama napadnutog inspektora koji su protestom upozorili da ćemo ostati bez sigurnih ulica, ako dopustimo da ovakvi napadi ostanu nekažnjeni.

Inspektoru koji je hrabro reagovao i zbog toga mučki napadnut želim brz oporavak, a svima nama, posebno nadležnim u institucijama, da nakon ovakvog događaja dobro razmisle kako treba da reaguje odgovorna država u službi svojih građana - poručio je u izjavi za Srnu Igor Dodik.

Osnovni sud u Banjaluci odredio je jednomjesečni pritvor Mihajlu Joviću (21), osumnjičenom za fizički napad na policajce, dok je njegov otac Radoslav Jović (48) pušten da se brani sa slobode uz mjere zabrane.

Obojica su osumnjičeni da su počinili krivična d‌jela sprečavanje službenog lica u vršenju službene radnje i ugrožavanje sigurnosti.

Pripadnici Policijske uprave Banjaluka okupili su se prije dva dana ispred zgrade Osnovnog suda u Banjaluci da pruže podršku kolegama koji su pretučeni u subotu, 30. avgusta, dok su pokušali da spriječe izvršenje krivičnog d‌jela zbog kojeg su ih Jovići fizički napali i nanijeli im teške tjelesne povrede.