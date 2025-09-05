Primorac za "Avaz": Nemamo potvrdu da nam je odblokirano 25 miliona KM, Malnar istupio na svoju ruku

Gotovo mjesec koliko je prošlo da je Bosna i Hercegovina zvanično otplatila dug slovenskoj firmi Viaduct, Sud u Briselu je, po zahtjevu Pravobranilaštva BiH deblokirao sredstva Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi BiH (BHANSA).

Riječ je o sredstvima koja su zamrznuta na računu od 21.marta, a po zahtjevu slovenačke firme Viaduct na osnovu međunarodne arbitraže.

Sredstva od putarina

Davorin Primorac, direktor BHANSA-a je kratko za „Avaz“ kazao da formalnu potvrdu za to još nisu dobili i da je Vinko Malnar, predsjednik Sindikata kontrolora letenja BiH istupio s navodima da su deblokirana sredstva od više od 25 miliona KM na svoju ruku.

Pretpostavka je da se cijeli taj proces „razvukao“ zbog godišnjih odmora.

Podsjetimo, naša zemlja je isplatila 51.388.046,69 eura za glavnicu duga, te 6.024.881,66 dolara za troškove postupka.

Novac za isplatu duga je osiguran odlukom visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Kristijana Šmita (Christian Schmidt), koji je 17. jula potpisao odluku kojom je 120 miliona KM od novca prikupljenih putarinama izdvojeno za plaćanje duga.

Sredstva su izdvojena od novca koji je pripadao entitetu Republika Srpska, koja je i preuzela odgovornost za plaćanje svih troškova po ovom postupku prema ugovoru Vlade RS i Vijeća ministara BiH iz 2017. godine.

Arbitražni spor

Iako BHANSA nije bila strana u tom arbitražnom sporu, toj Agenciji su zbog duga RS Slovencima odlukom Suda u Briselu od 21. marta blokirani računi, a riječ je o preko 25 miliona maraka.

Kako bi BHANSA mogla normalno funkcionirati i servisirati tekuće obaveze, privremenom odlukom Vijeća ministara BiH im je isplaćeno nešto više od 60 miliona KM. Inače, uposlenicima BHANSA-e je prethodno plaća bila umanjena za 20 posto.