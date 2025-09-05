Na Fakultetu političkih nauka otvorena međunarodna konferencija o evropskoj i transatlantskoj saradnji

Na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu otvorena je međunarodna konferencija „Regional Cooperation in Europe and Transatlantic Relations: Opportunities and Challenges“. Događaj se održava u okviru projekta „European regional cooperation as a platform for deepening transatlantic relations“, u u okviru prestižnog State Department International Visitor Leadership Programme (IVLP) Impact Awards.

Konferenciju je otvorio dekan Fakulteta, prof. dr. Sead Turčalo, dobitnik IVLP Impact Awarda, a uvodno izlaganje održala je prof. dr. Nedžma Džananović Miraščija. Ona je istakla da NATO i Evropska unija više ne mogu sebi priuštiti fragmentirano djelovanje, naglasivši važnost njihove komplementarnosti za sigurnost i otpornost Evrope.

Prvi dan obilježio je okrugli sto „European Security Cooperation at a Crossroads: The Cases of the Western Balkans and the Nordic Region“. Učestvovali su Josip Brkić, zamjenik ministra vanjskih poslova BiH, ambasadorice Norveške i Švedske Katherine Biering i Helena Lagerlöf, ambasador Danske Åge Sandal Møller, Alessandro Marrone iz rimskog Istituto Affari Internazionali te dr. Alija Kožljak, šef Kabineta člana Predsjedništva BiH.

Diskusija je otvorila pitanja pravnih obaveza BiH prema NATO-u, izazova modernizacije, političkih blokada i iskustava nordijskih zemalja, koje su kroz integraciju i povjerenje osnažile otpornost. Naglašeno je da bez reformi i jasne političke volje Zapadni Balkan ostaje ranjiv, dok nordijski model nudi važne lekcije za regionalnu stabilnost.

U završnoj debati posebno su istaknuti izazovi energetske zavisnosti Evrope, niska izdvajanja za odbranu u BiH i dilema da li se nordijske vrijednosti povjerenja mogu prenijeti na Balkan.