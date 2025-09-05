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NEPOGODE

Nakon olujnog nevremena na području Ravnog: Hercegovački "Beverli Hils" danima bez struje, ali i vode

Napajanje električnom energijom trebalo bi uslijediti danas, kaže Buntić

Pogled s Ivanice na Jadransko more. Facebook

Meliha Smajkic
Piše: Meliha Smajkic

5.9.2025

Mještani sela Ivanica u općini Ravno, koje popularno nazivaju i hercegovački „Beverli Hils“, već sedmicu su bez električne energije, nakon što je to područje pogodilo olujno nevrijeme.

Zaboravljeno mjesto

Osim što nemaju struju, mještani su i bez vode, ali i bez mobilnog signala. Kako su kazali, u takvim uvjetima se jedva snalaze i dovijaju se na razne načine, ali i ukazuju da je Ivanica zaboravljeno mjesto.

Nevrijeme je pričinilo znatnu havariju na elektronaponskoj mreži, a premda su ekipe „Elektroprivrede HZHB“ odmah krenule u sanaciju, radovi se odvijaju na izrazito nepristupačnom terenu. Iz te kompanije su izvijestili da će im za ove radove biti potrebno nekoliko dana, nakon što su njihovi radnici utvrdili situaciju na terenu. 

Iz EPZHB su naglasili kako su se usljed izrazito loših vremenskih prilika dogodila djelomična ili potpuna uništenja dijelova elektroenergetskih srednjonaponskih distribucijskih vodova 10(20) kV na području općine Ravno kao i dijela glavnog napojnog dalekovoda 35 kV „Trebinje – Ivanica“.

Hitna sanacija

Naveli su da je riječ o složenim aktivnostima koja, između ostalog, podrazumijevaju izradu potpuno nove čelično-rešetkaste konstrukcije stuba, ali i da je poduzeto sve neophodno za hitnu sanaciju.

Marija Buntić, portparolka EPHZB jučer je za „Avaz“ kazala da njihove ekipe gotovo neprestano rade na sanaciji, ali i da su radove, uz nepristupačan teren, usporile određene nepredviđene situacije. Utvrdila je da bi napajanje električnom energijom na području Ravnog, odnosno Ivanice, trebalo uslijediti danas.

Ivanica. Facebook

Zračna banja

Ivanica, za koju se navodi i da je zračna banja, broji između 400 i 500 stanovnika, a u ljetnom periodu i do 1.000, s obzirom na činjenicu da su brojni investitori zbog blizine Dubrovnika i pogleda na Jadransko more izgradili objekte za luksuzni smještaj.

# ELEKTRIČNA ENERGIJA
# IVANICA
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