MVP BiH uputilo protestnu notu Mađarskoj zbog prijema Dodika u svojstvu predsjednika RS: "To je uvredljivo"

Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine uputilo je protestnu notu Mađarskoj jer je šef diplomatije te zemlje primio u posjetu Milorada Dodika u svojstvu predsjednika RS, iako mu je oduzeta ta pozicija.

- Ministarstvo vanjskih poslova BiH izražava najoštriji protest povodom jučerašnjih javnih izjava ministra vanjskih poslova i trgovine Republike Mađarske Pétera Szijjárta, kao i povodom zvaničnog prijema državljanina Bosne i Hercegovine Milorada Dodika kojem je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine oduzela mandat predsjednika bosanskohercegovačkog entiteta Republika Srpska - naglasili su iz Ministarstva

Dodaju da je Sijarto pogrešno Dodika predstavio kao predsjednika entiteta, iako odlukama nadležnih institucija BiH više nije noslac dužnosničkog mandata na teritoriji BiH.

- Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine s posebnom zabrinutošću ističe kako je tokom jučerašnje posjete Budimpešti prilikom javnog nastupa, a u prisustvu ministra Sijarta, Milorad Dodik zagovarao secesiju i prijetio teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine, bez očekivane reakcije ministra Szijjártóa - istakao je.

Navode da spomenute izjave Sijarta nisu u skladu s osnovnim principima uzajmnog poštovanja i međunarodne prakse te smatraju uvredljivim za građane BiH.

- Komentari ministra vanjskih poslova Republike Mađarske očituju nepoštivanje institucionalnih odluka i zakonodavstva naše zemlje te doprinose stvaranju ozračja nepovjerenja prema političkim namjerama Republike Mađarske. Ministarstvo koristi ovu priliku da Ambasadi Republike Mađarske u Bosni i Hercegovini ponovi izraze svog osobitog uvažavanja - zaključuju u protestnoj noti iz Ministarstva.