Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o PIO upućen u proceduru: Na pomolu nova formula za usklađivanje penzija

Iz Saveza udruženja penzionera FBiH pozdravljaju to što su napokon iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike pripremili i u proceduru uputili Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju.

Predložene izmjene su proistekle na zahtjev predstavnika penzionera koji se, podsjetimo, već duži period bore za to da se penzije usklađuju, odnosno uvećavaju prema rastu indeksa potrošačkih cijena i rastu prosječne neto plaće, umjesto bruto domaćeg proizvoda (BDP) koji im do sada u gotovo svim izračunima nije išao naruku.

Vanredno usklađivanje

Prema predloženim izmjenama, nova formula za redovno usklađivanje penzija, koje bi se vršilo dva puta godišnje, umjesto dosadašnjih jedanput godišnje, bilo bi u omjeru 60:40 u korist povoljnijeg faktora. Kako nam je rečeno iz Saveza, u Vladi FBiH su prihvatili prvi njihov zahtjev, kako su to zaključili na nedavno održanoj sjednici Upravnog odbora, da njihovi predstavnici ostvare uvid u Prijedlog, kako bi uvidjeli šta je sve usvojeno od onog što su oni predložili.

- Jedino što je ostalo neispunjeno, a što se da otkloniti, odnosno uvažiti, jeste da se Vladi FBiH ostavi mogućnost da u slučaju neke vanredne situacije, kakva je, naprimjer, bila s koronavirusom, može intervenisati. Dakle, to bi bio neki vid vanrednog usklađivanja - rečeno je za „Avaz“ iz Saveza iz kojeg su zatražili i sastanak s rukovodstvom Vlade FBiH.

Penzioneri traže da Prijedlog bude usvojen do 15. oktobra, kako bi izmijenjeni zakon stupio na snagu 1. januara naredne godine.

Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić nakon jučerašnje sjednice Vlade FBiH u Mostaru u izjavi za medije je kazao da će konačnu riječ u vezi s predloženim zakonom dati Federalni parlament.

Tačan izračun

- Rano je da kažemo da će ono što je Ministarstvo uputilo u proceduru tako biti prihvaćeno. Zakon je tek upućen u proceduru na nadležna mišljenja i najvažnije je da se uradi fiskalna procjena i da se tačno izračuna koliko će zakon koštati. Opredjeljenje Vlade FBiH je, kako ste mogli pročitati u izjavi premijera, da će se ispraviti nepravda koja je bila učinjena prema penzionerima - kazao je Delić.

Naveo je da se novim zakonom tretira pitanje nezarađenih penzija, odnosno, kako je objasnio, oni koji nemaju 40 godina nezarađenog staža neće moći imati istu penziju kao i oni koji imaju zarađeni staž u tom obimu.

- Najvažnije je da stečena prava, odnosno ona prava koja penzioneri trenutno uživaju niko neće niti može dirati - naglasio je Delić.

Dodao je da će preciznije informacije biti poznate onda kada dobiju mišljenja svih nadležnih institucija.

Isplata danas

Podsjetimo, ovogodišnje redovno usklađivanje iznosilo je 4,49 posto. Tako je najniža penzija prema tom procentu 599,28 KM, zajamčena 715,21 KM, dok je najviša 2.996,40 KM. Prosječna penzija korisnika samostalne mirovine iznosi 760,64 KM. Inače, isplata penzija za avgust je počela danas (petak), kako je potvrđeno iz Federalnog zavoda PIO/MIO. Penziju za avgust primit će ukupno 460.260 korisnika, a potrebna sredstva za isplatu iznose približno 313 miliona KM.