Forto će putovati kamionom preko granica EU: Nadam se dobrim posterima u kabini

Ministar komunikacija i prometa BiH Edin Forto je kazao da će naredne sedmice ići kao suvozač u EU s jednim kamionom.

- Vozit ću se kamionom jednog od naših prijevoznika od Orašja preko granice u EU da, korak po korak, prođemo sve procedure o kojima se ovih dana toliko govori - naglasio je.

Naglasio je da neće teoretizirati o papirologije, nego želi vidjeti iz perspektive vozača koji svakodnevno čekaju na rampama, uz kafe i radio.

- Sastanak za sastankom ne može zamijeniti sat vremena u kabini. Kako kažu: u njihove cipele da uđem. Digitalne dozvole, e CMR, Code 95 – stvari su pokrenute, ali moramo ubrzati i druge institucije da preuzmu svoj dio posla. Vozači nisu taoci nečijeg nerada. P.S. Nadam se dobrim posterima u kabini - zaključio je.