Analitičari o porukama NATO-a Dodiku: Neće dopustiti sigurnosni vakuum

Još jedna potvrda podrške NATO-a suverenitetu i teritorijalnom integritetu BiH stigla je jučer iz sjedišta Sjevernoatlantskog saveza u Briselu.

- NATO podržava EUFOR-ovu operaciju „Althea“ u okviru Berlinskog sporazuma i snažno podržava produženje mandata EUFOR-a u Bosni i Hercegovini, poručio je zvaničnik iz sjedišta NATO-a u Briselu u izjavi za Fenu, dodavši da NATO neće dopustiti da se pojavi sigurnosni vakuum.

Opasne izjave

Reakcija je to na nedavne izjave bivšeg predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika koji je u intervjuu za ruske medije kazao da će uskoro ići u Moskvu gdje će tražiti da Rusija u Vijeću sigurnosti UN-a stavi veto na produženje misije „Althea“ EUFOR-a u BiH. U istom intervjuu izjavio je i da će tražiti rusku podršku referendumu o nezavisnosti RS.

Međutim, dok domaći zvaničnici očekuju sigurnosne garancije NATO-a, vojni analitičar Berko Zečević podsjeća na nedavnu izjavu američkog ambasadora SAD u NATO-u Metjua Vitakera (Matthew G. Whitaker) na jednom od panela Bledskog strateškog foruma. Naime, on je na pitanje da li bi NATO intervenisao ako bi politička kriza eskalirala u oružani sukob, posebno u BiH, ali i u Srbiji, rekao da NATO djeluje jednoglasno, ali je dodao da „smo daleko od toga“.

- Za mene je ta izjava indikativna u smislu da moramo biti potpuno spremni da nađemo odgovor za našu sudbinu sami od sebe. NATO može da nam pomogne u smislu da spriječi eskalaciju sukoba, ali ovdje moraju biti sposobne snage s jasnim definisanim ciljem da narušavanje integriteta, nezavisnosti, nepovredivosti granica Bosne i Hercegovine, društvenog uređenja, Ustava, podrazumijeva da svi ljudi koji se osjećaju kao građani ove zemlje imaju pravo da se suprotstave onima koji rade na razgradnji onog što se unazad 30 godina ovdje desilo - kaže Zečević.

Dug štap

Politički analitičar i novinar Faruk Kajtaz kaže kako posljednja reakcija NATO-a može da znači sve i ništa.

- Zašto sve, pa zato što se spominje sintagma da NATO neće dozvoliti nikakav sigurnosni vakuum u BiH, a ništa, zapravo zato što ne znamo šta će to NATO napraviti da ne bude sigurnosnog vakuuma ako EUFOR bude morao napustiti BiH zbog toga što Rusija u Vijeću sigurnosti neće glasati za produženje mandata. Sve je to na nekom dugom štapu, ali čini mi se da je jako malo pravih, istinskih informacija o svemu tome - navodi Kajtaz.

Izjava u Mađarskoj

Također, ukazuje i na to da dok iz NATO-a dolaze izjave kako neće dozvoliti sigurnosni vakuum u BiH, za to vrijeme Dodik u jednoj od članica NATO-a daje izjavu kako on ide prema suverenitetu entiteta RS.

- Dakle, to je rekao u Mađarskoj, gdje je primljen od najviših zvaničnika i to je glavni problem - govori Kajtaz.