Obilježen Međunarodni dan osoba sa povredom kičmene moždine

Međunarodni dan osoba sa povredom kičmene moždine - 5. septembar obilježen i ove godine u Banjoj Luci, u organizaciji Udruženja STEP i učešće brojnih partnerskih organizacija, institucija i prijatelja.

Pozivu za obilježavanje ovog važnog događaja za sve osobe sa povredom kičmene moždine odazvali su se zaposleni Instituta dr. Miroslav Zotović, Edukativnog centra Službe hitne medicinske pomoći, JZU Zavod za medicinu rada i sporta RS, Odsjeka za kulturu i socijalnu zaštitu, kao i Odsjeka za kontrolu parkinga u gradu u Gradskoj upravi Banjaluka

U ambijentu parka Petar Kočić organizatori i prijatelji Udruženja STEP skrenuli su pažnju da je neophodno preventivno djelovati kako bi se izbjegle povredom kičmene moždine, a da je za osobe koje su doživjele ovu vrstu povrede neophodno stvoriti pristupačnije okruženje uklanjanjem fizičkih i svih drugih vrsta barijera, te nastaviti raditi na kreiranju inkluzivnijeg društva.

Osobe sa povredama kičmene moždine svakodnevno se suočavaju sa izazovima o kojima većina rijetko razmišlja, ne samo prepreka u kretanju, već do ograničenog pristupa obrazovanju, informacijama, zapošljavanju i generalno učešću u društvenom životu.

Dejan Trninić, predsjednik Udruženja žrtava saobraćajnih nezgoda STEP, ponovio je da je oko 50 posto povreda kičmene moždine uzrokovano saobraćajnim nezgodama, a ostali najučestaliji uzroci su padovi sa visine i skokovi u vodu, te još uvijek ne postoji medicinski tretman kojim bi se u potpunosti izliječile povrijeđene osobe, saopćeno je.