Video / Alija Tabaković za "Avaz": Odluku o raspisivanju referenduma nema ko potpisati

Alija Tabaković, delegat u Vijeću naroda RS, rekao je za "Dnevni avaz" da je jučer održana sjednica.
- Sjednica je održana povodom odluke Kluba bošnjačkog naroda o pokretanju vitalnog nacionalnog interesa na odluku o raspisivanju o referenduma i odluku o formiranju komisije o provođenju referenduma. Nažalost, nismo postigli saglasnost, jer su delegati iz druga tri kluba bili protiv našeg. Nakon toga je održana sjednica Zajedničke komisije NSRS i Vijeća naroda RS, gdje također nije bilo saglasnosti - rekao je Tabaković za "Avaz".