Video / Alija Tabaković za "Avaz": Odluku o raspisivanju referenduma nema ko potpisati

- Sjednica je održana povodom odluke Kluba bošnjačkog naroda o pokretanju vitalnog nacionalnog interesa na odluku o raspisivanju o referenduma i odluku o formiranju komisije o provođenju referenduma. Nažalost, nismo postigli saglasnost, jer su delegati iz druga tri kluba bili protiv našeg. Nakon toga je održana sjednica Zajedničke komisije NSRS i Vijeća naroda RS, gdje također nije bilo saglasnosti - rekao je Tabaković za "Avaz".

Alija Tabaković, delegat u Vijeću naroda RS, rekao je za "Dnevni avaz" da je jučer održana sjednica.

Dodao je da, prema proceduri, njihova apelacija ide prema Ustavnom sudu RS.

- Kada Ustavni sud RS dadne konačnu odluku, tek onda oni moći stupiti na snagu. Postavlja se pitanje kako će stupiti na snagu zakon, ko će ga potpisati, jer da bi zakon stupio na snagu mora ga potpisati predsjednik entiteta, a u ovom trenutku nemamo predsjednika. Ako to uradi Dodik, onda je to novo krivično djelo, vidjet ćemo šta će se dešavati u narednom periodu - zaključio je Tabaković za "Avaz".