U Gazi Husrev-begovoj biblioteci u Sarajevu danas je svečano otvoreno 17. takmičenje u hifzu i tilavetu Kur’ana za područje Bosne i Hercegovine.

Takmičenje će se održavati tokom naredna dva dana u Studentskom centru Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, a organizator je Uprava za vjerske poslove Rijaseta Islamske zajednice u BiH.

Svečanosti su prisustvovali reisu-l-ulema Islamske zajednice u BiH Husein-ef. Kavazović, zamjenik reisu-l-uleme dr. Enes-ef. Ljevaković te katarska delegacija koju je predvodio ambasador Države Katar u BiH Meshaal bin Ali al-Attiyah.

Reisu-l-ulema Husein-ef. Kavazović proglasio je takmičenje otvorenim, poručivši da Kur’an nije samo knjiga koja se uči nego vodič za život i nepresušan izvor znanja i inspiracije.

Bezvremenske poruke

– Za nas je Kur’an Božija knjiga koja u sebi nosi bezvremenske poruke vjere i mudrosti. To nije samo tekst koji se čita već vodič za život, nepresušni izvor znanja, inspiracije i moralnih načela koji nas oblikuju, i pojedinačno i kao zajednicu. Hafizi su uvijek širili mudrost ove knjige. Želim im da u tome ustraju i da budu svijetli primjeri svima nama – istakao je reisu-l-ulema.

U ime katarske delegacije obratio se šejh Ahmed al-Ganim, direktor Uprave za opće poslove i komunikaciju Ministarstva vakufa i islamskih pitanja Države Katar.

On je istakao da ovo takmičenje ima posebnu vrijednost, jer okuplja mlade ljude koji pamte i uče Kur’an te time potvrđuje bratske odnose Katara i Bosne i Hercegovine.

– Ovo takmičenje je svjetionik na području Evrope. To je potvrda bratskog odnosa, ali i potvrda truda Države Katar da podrži ovakve projekte posvećene Kur’anu. Njegova poruka je univerzalna i generacije muslimanske omladine treba odgajati na principima koje nosi Kur’an – kazao je Al-Ganim.

Višegodišnja pauza

Direktor Uprave za vjerske poslove dr. hafiz Mensur Malkić podsjetio je da je takmičenje obnovljeno nakon višegodišnje pauze i da Islamska zajednica ovim projektom želi dodatno afirmirati hifz i učenje Kur’ana u BiH.

– Uprava za vjerske poslove prije dvije godine ponovo je pokrenula takmičenje u hifzu i tilavetu Kur’ana za područje BiH nakon pauze od 2019. do 2023. godine, do koje je došlo zbog pandemije koronavirusa. Islamska zajednica ovim želi afirmirati hifz i učenje Kur’ana u Bosni i Hercegovini, posebno među omladinom. Na ovaj način hafizi i hafize mogu pokazati svoje znanje, učvrstiti se u pamćenju i učenju Kur’ana, razmijeniti iskustva i pripremati se za veće izazove – kazao je Malkić.

Tokom ceremonije uručene su zahvalnice koorganizatorima, direktoru Gazi Husrev-begove biblioteke Dženanu Handžiću, direktoru Gazi Husrev-begove medrese Dževadu Plehu i dr. Feridu Dautoviću, direktoru Studentskog centra Islamske zajednice u BiH.

Učenicima prvih razreda Gazi Husrev-begove medrese uručen je po primjerak Kur’ana.