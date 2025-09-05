BiH je još 2022. godine zatražila zaključivanje novog ugovora o graničnim prijelazima između BiH i Hrvatske

Ministarstvo sigurnosti BiH oglasilo se povodom objava koje su se pojavile u pojedinim medijima o otvaranju pregovora između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske o zaključivanju Novog ugovora između dvije države o graničnim prijelazima, kojim se nalaze i, kako kažu, neistiniti navodi o opstrukcijama i problemima sa bh.strane.

Tim povodom Ministarstvo je saopćilo da je Predsjedništvo Bosne i Hercegovine donijelo 22.07.2022. godine Odluku o pokretanju postupka za vođenje pregovora radi zaključivanja Ugovora između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske o graničnim prijelazima.

Ministarstvo sigurnosti BiH uputilo je 17.08.2022. godine, dakle prije tri godine, nadležnim organima Republike Hrvatske inicijativu za održavanje pregovora radi zaključivanja Ugovora između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske o graničnim prijelazima, te u međuvremenu uputilo više urgencija radi otpočinjanja pregovora.

Odgovor Republike Hrvatske stigao je u julu ove godine, te su sa bh.strane odmah pokrenute procedure za što skorije otvaranje pregovora. S obzirom da u pregovaračkom procesu trebaju učestvovati predstavnici svih nadležnih graničnih službi u BiH, trenutno se čeka potvrđivanje od strane Predsjedništva BiH zamjenskih članova Mješovite komisije koji su u međuvremenu napustili službu ili otišli u penziju, nakon čega će otpočeti pregovori sa hrvatskom stranom.

Cilj je da se novim Ugovorom osiguraju uslovi za lakši prelazak zajedničke državne granice, odnosno uspostavljanje jednostavnog i učinkovitog sistema kontrole prelaska državne granice. Također, jedan od ciljeva je i definiranje kategorije novoizgrađenih prijelaza u Svilaju i Bosanskoj Gradiški, kao i promjena kategorije i naziva drugih graničnih prijelaza između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske, navode iz Ministarstva.