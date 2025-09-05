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DEMANTUJU POJEDINE NAVODE

BiH je još 2022. godine zatražila zaključivanje novog ugovora o graničnim prijelazima između BiH i Hrvatske

Cilj je da se novim Ugovorom osiguraju uslovi za lakši prelazak zajedničke državne granice, navode iz Ministarstva

Granični prijelaz. Facebook

A. O.

5.9.2025

Ministarstvo sigurnosti BiH oglasilo se povodom objava koje su se pojavile u pojedinim medijima o otvaranju pregovora između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske o zaključivanju Novog ugovora između dvije države o graničnim prijelazima, kojim se nalaze i, kako kažu, neistiniti navodi o opstrukcijama i problemima sa bh.strane.

Tim povodom Ministarstvo je saopćilo da je Predsjedništvo Bosne i Hercegovine donijelo 22.07.2022. godine Odluku o pokretanju postupka za vođenje pregovora radi zaključivanja Ugovora između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske o graničnim prijelazima.

Ministarstvo sigurnosti BiH uputilo je 17.08.2022. godine, dakle prije tri godine, nadležnim organima Republike Hrvatske inicijativu za održavanje pregovora radi zaključivanja Ugovora između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske o graničnim prijelazima, te u međuvremenu uputilo više urgencija radi otpočinjanja pregovora.

Odgovor Republike Hrvatske stigao je u julu ove godine, te su sa bh.strane odmah pokrenute procedure za što skorije otvaranje pregovora. S obzirom da u pregovaračkom procesu trebaju učestvovati predstavnici svih nadležnih graničnih službi u BiH, trenutno se čeka potvrđivanje od strane Predsjedništva BiH zamjenskih članova Mješovite komisije koji su u međuvremenu napustili službu ili otišli u penziju, nakon čega će otpočeti pregovori sa hrvatskom stranom.

Cilj je da se novim Ugovorom osiguraju uslovi za lakši prelazak zajedničke državne granice, odnosno uspostavljanje jednostavnog i učinkovitog sistema kontrole prelaska državne granice. Također, jedan od ciljeva je i definiranje kategorije novoizgrađenih prijelaza u Svilaju i Bosanskoj Gradiški, kao i promjena kategorije i naziva drugih graničnih prijelaza između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske, navode iz Ministarstva.

# GRANIČNI PRIJELAZI
# MINISTARSTVO SIGURNOSTI BIH
# HRVATSKA
# BIH
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