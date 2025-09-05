Konaković: Rusija se igra sudbinama Srba u BiH, koristi RS kao žeton za svoje interese

Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković za N1 je pojasnio zbog čega je uputio protestnu notu Mađarskoj.

Ovom prilikom osvrnuo se i na utjecaj Rusije u BiH poručivši da se ta država igra sudbinom Srba u BiH i da kao žeton RS koristi za ostvarivanje vlastitih interesa.

Organizovanje referenduma

Inače, Dodik se jučer sastao sa mađarskim ministrom vanjskih poslova Peterom Sijartom (Szijjartom) u Budimpešti prilikom čega je on bivšem predsjedniku RS pružio podršku za organizovanje referenduma iako je to, mnogi analitičari procjenjuju, i više nego sporna odluka koja može dovesti do novih krivičnih djela dotičnog.

Sporna je prije svega jer su zakoni države BiH jasni i shodno tome, nakon pravosnažne presude protiv njega kojom mu je, osim godine zatvora, određena i mjera zabrane šest godina bavljenja politikom, uslijedilo je oduzimanje mandata njega kao predsjednika RS-a te se očekuju i prijevremeni izbori u novembru koje je Centralna izborna komisija raspisala. Dodik sve to negira i ne želi provesti, a Sijarto ga je u tome podržao. Zbog toga je Konaković kao ministar vanjskih poslova BiH odlučio djelovati, a za N1 je pojasnio i zbog čega je uputio protestnu notu Mađarskoj.

- Prije svega zbog lažnog predstavljanja bivšeg predsjednika Republike Srpske, koje razumijemo kada je on u pitanju, ali ne možemo prihvatiti da članice EU građane BiH tituliraju titulom koju ta osoba nema. Dakle, to je direktna povreda suvereniteta BiH, udar na naše institucije, na odluke legalnih pravosudnih organa i potpuno je prikladno da se u takvim situacijama interveniše u diplomatskom svijetu protestnom notom. Iskoristit ću prvu priliku kada vidim ministra vanjskih poslova Mađarske da mu to još jednom kažem i u lice - kazao je Konaković.

Zatim je Konaković kazao da je u posljednje dvije godine najavljivao da će se dešavati sve ovo što sada Dodik radi.

Crna rupa

- Da će Dodik, kada bude padao, sa sobom pokušati povući i entitet i srpski narod u tu duboku crnu rupu u kojoj on očigledno pada sve dublje. Upravo se to i dešava. Izolacija koja očekuje nelegalnu vladu RS, problemi operativne naravi koji će ugroziti fiskalni sistem i penzioni sistem su nešto što je pred nama i vidjet ćete da će se upravo to desiti Miloradu Dodiku. Tri adrese na koje on može putovati i koje ga razumiju su Budimpešta, Moskva i Beograd. Ali pogledajte koje adrese, s druge strane, potpuno shvataju šta Milorad Dodik radi – to su sve civilizirane zemlje svijeta koje prihvataju odluke organa i institucija u BiH. Centralna izborna komisija oduzela je mandat Miloradu Dodiku i, naravno, dolazimo u jednu fazu koja je opasna – kaže Konaković.

Shodno navedenom, Konaković je dodao da su animirali međunarodne partnere BiH.

- Sa nekoliko njih sam razgovarao direktno – naprimjer, s ministrom vanjskih poslova Saudijske Arabije prije 20-ak minuta ovdje u Bihaću, gdje se trenutno nalazim. Obavijestili smo ih da Dodik zaista ugrožava sigurnost cjelokupne regije i mislim da će reakcije na njegove postupke biti adekvatne kada je riječ o međunarodnoj zajednici, a pogotovo o nama važnim adresama, na prvom mjestu Washingtonu i Briselu. Ono što treba biti jasno Srbima u BiH jeste da se Moskva igra njihovim sudbinama, da koriste Republiku Srpsku kao žeton zarad ostvarivanja svojih interesa i bolje pregovaračke pozicije za ono što Rusiji jeste prioritet. Rusiji su prioritet okupirani teritoriji Ukrajine, njihova geografski najbliža zona i sfera interesa. Do sada neka pogledaju ekonomske odnose Rusije i Republike Srpske, koja je entitet u BiH, neka vide koliko to prijateljstvo zaista jeste snažno - konstatovao je Konaković te dodao:

- Dakle, oni podgrijavaju i kreiraju probleme u regionu kako bi Americi, prije svega EU i zapadnim partnerima, pokazali da u njihovom dvorištu mogu izazivati nevolje i ništa više od toga. Dakle, ponovo će i srpski narod zbog Dodikovih odluka trpjeti ono što Rusija najavljuje i radi. Do sada je pokazala da ne može baš pomoći Dodiku u ostvarivanju njegovih ciljeva. Dodik pravi novu Transnistriju, pravi jednu geografski praznu površinu koju ne priznaje niko, koja nema ekonomsku perspektivu – i evo neka ljudi odluče da li će ga takvog pratiti".

Proslava nezavisnosti Izraela

Javnost je ostala ogorčena zbog proslave nezavisnosti Izraela u Mostaru čijem događaju je prisustvovao politički vrh HDZ-a, a predsjednik te stranke Dragan Čović je čak poslao i poruku da BiH jača prijateljstvo sa navedenom državom uprkos strašnim izraelskim zločinima u Gazi. Konaković se jučer sa Čovićem kao koalicionim partnerom sastao u Mostaru pa nas je interesovalo njegovo mišljenje o navedenoj proslavi.

- Mislim da svojim sastancima svaki od nas pokazuje šta su mu zapravo prioriteti. Ima neke logike da se ljudi sa svima sastaju. Ja se nisam sastajao s Kalabuhovom (ruskim ambasadorom u BiH op.a.) otkako sam ministar vanjskih poslova, jer smatram ulogu Rusije na zapadnom Balkanu veoma destruktivnom. Oni podrivaju i zaustavljaju interese Bosne i Hercegovine, zaustavljaju interese i Bošnjaka, i Hrvata, i Srba u BiH da postanu dio EU, jedne moćne ekonomske zajednice koja bi mlade ljude zadržala u Bosni i Hercegovini. Čovićev odabir da se sastane s ministrima Mađarske, Izraela, Rusije u ovom trenutku je njegovo pravo. On time šalje poruku vjerovatno i našim zapadnim partnerima i moguće da će oni s njim o tome razgovarati - kazao je.

Zatim je naveo o čemu su njih dvojica jučer razgovarali na sastanku.

- Nas dvojica smo jučer razgovarali o procesima koji su pred nama, koji znače puno ljudima u Bosni i Hercegovini i to je onaj dio odgovornosti koju nosimo. Važno nam je u Federaciji BiH zadržati dobre odnose, usvojiti zakon o online fiskalizaciji koji je veoma važan, stabilizovati penzioni fond koji je krucijalna zadaća za nas koji vodimo federalnu vladu, kao i još neke zakone koji su bitni. Ulazimo u fazu kada bismo usvajanjem dva zakona, evropskog i izborom glavnog pregovarača, mogli formalno startati s pregovorima – prvom međuvladinom konferencijom. Mi imamo rješenja, ja sam ih ponovo prezentirao Draganu Čoviću. Ona podrazumijevaju učešće opozicije u vlasti. Ne mislim da smo nešto posebno približili stavove, ali pred nama je vrijeme i dogovorili smo se barem da se intenziviraju neki razgovori o mogućim rješenjima u narednim danima - poručio je Konaković.