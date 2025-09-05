Efendija Ljevaković: Roditelji i zajednica moraju mladima ponuditi prave vrijednosti

– Nalazimo se na početku nove školske, vjeronaučne i mektepske godine. To je osjetljivo vrijeme, vrijeme dodatnog zasijavanja u srca i umove naših potomaka; vrijeme njihovog formiranja i usmjeravanja, pa mu trebamo posvetiti posebnu pažnju – kazao je on.

Okupljenim vjernicima Ljevaković je poručio da je odgovornost roditelja i zajednice da djecu usmjere na Pravi put, kako bi njihova srca bila ispunjena imanom i dobrim djelima.

Na početku nove školske i mektepske godine, zamjenik reisu-l-uleme Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, prof. dr. Enes-ef. Ljevaković, danas je održao hutbu u Gazi Husrev-begovoj džamiji u Sarajevu, u kojoj je istaknuo važnost odgoja i obrazovanja mladih generacija, upozorivši na izazove savremenog vremena i duhovne opasnosti koje prijete omladini.

– Ako ne posijemo u vrijeme predviđeno za sijanje, nećemo ni požnjeti. Ako posijemo pogrešno sjeme, plodovi će biti opori, gorki i nejestivi. Možda i otrovni – poručio je Ljevaković.

U hutbi je ukazao na snažne procese razgradnje vrijednosti u savremenom društvu, naglasivši da roditelji moraju pronaći vrijeme za odgoj, ma koliko to bilo teško.

Odgoj i obrazovanje

– Pravilan odgoj i obrazovanje djeteta postaje sve teža i zahtjevnija obaveza, dok istovremeno roditelji imaju sve manje vremena za to. Ipak, vjernik će prije propustiti mnogo šta drugog, ali će naći vremena da svoje dijete odgoji i obrazuje na načelima objavljenim od Boga: na načelima dobra, humanosti i posvećenosti dobru i interesu života – kazao je Ljevaković.

Podsjetio je na kur’anske riječi upućene Poslaniku, a. s.: I reci: Gospodaru, povećaj mi znanje (Ta-Ha, 114), te dodao će čovjek, što je više odgojen i što više zna, sve više dobra činiti i u život unositi brojnije i veće vrijednosti.

Istaknuo je da je sticanje znanja vjerska obaveza i put ka Džennetu te posebno upozorio na opasnost od zloupotrebe znanja kada ono nije povezano s vjerom.

– Ukoliko čovjek ne uči u ime svoga Gospodara, svoje znanje može, i uglavnom hoće, upotrijebiti u nečasne svrhe i izazvati katastrofu širokih razmjera, na Zemlji prouzročiti nered – kazao je.

Nametanje besmislica

Govorio je i o utjecaju savremenih medijskih i kulturnih sadržaja na djecu i omladinu, naglasivši da se danas djeci i mladima nameću brojne besmislice i besposlice, nude duhovno kontaminirani sadržaji, da ih se zasipa bespotrebnim informacijama i pažnja im se usmjerava na stvari od kojih nemaju nikakve koristi, a nerijetko imaju štetu.

U tom kontekstu, naglasio je potrebu da roditelji i zajednica ponude mladima prave vrijednosti.

– Ako svoje spoznaje budu stjecali odnekud drugo, otišli su nam za drugu sofru i za tom sofrom će svoj duh hraniti drukčijom, možda i zatrovanom hranom – istakao je zamjenik reisu-l-uleme.

Odgovornost Zajednice

Na kraju je poručio kako "nijedno naše dijete ne bi smjelo izostati iz mekteba i s časova vjeronauke, ostati lišeno vjerske poduke i odgoja, kao što ne bi smjelo biti lišeno općeg obrazovanja i stjecanja kompetencija za rad".

– To je odgovornost roditelja, ali i Zajednice – kazao je.

Zamjenik reisu-l-uleme Enes-ef. Ljevaković, svim učenicima, roditeljima, nastavnicima i muallimima, čestitao je početak nove školske i mektepske godine, poželjevši da im znanje i odgoj budu izvor dobra i napretka.