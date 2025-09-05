U OŠ "Umihana Čuvidina" otvorena nova stomatološka ambulanta

U Osnovnoj školi "Umihana Čuvidina" otvorena je nova stomatološka ambulanta namijenjena učenicima škole.

Ovaj značajan projekt realiziran je zahvaljujući inicijativi Vijeća roditelja Kantona Sarajevo i podršci nadležnih, sa ciljem unapređenja zdravstvene zaštite djece i podizanja standarda školskog okruženja.

Otvaranju je prisustvovao i ministar zdravstva Kantona Sarajevo Enis Hasanović, koji je istakao važnost ovakvih projekata.

Pravovremeni pregledi

- Briga o zdravlju naše djece temelj je svih naših aktivnosti. Ova stomatološka ambulanta nije samo prostor za liječenje, nego i mjesto gdje će se razvijati navike o važnosti oralne higijene i preventivnog pregleda, što je ključ zdravog odrastanja. Ovu školu pohađa oko 850 učenika i siguran sam da će djeca imati kontinuiranu brigu. Mi ćemo nastaviti sa otvaranjem stomatoloških ambulanti u školama kako bi pregledi bili dostupni svima - naglasio je ministar Hasanović.

Stomatološka ambulanta će učenicima omogućiti pravovremene i preventivne preglede, ali i edukaciju o oralnom zdravlju, čime se uveliko doprinosi prevenciji bolesti i očuvanju zdravlja djece.

Rad ambulante

Realizacija ovog projekta pokazuje da zajednički rad roditelja, škole, zdravstvenih ustanova i institucija može rezultirati konkretnim i dugoročnim benefitima za učenike i zajednicu.

Ambulanta će raditi svaki radni dan od 7.30 do 20.30, a djeci će biti na raspolaganju za preventivne i terapijske tretmane, navodi Služba za protokol i press KS.