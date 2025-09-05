Konaković razgovarao sa saudijskim princem o neustavnim aktivnostima Dodika: Saudijska Arabija će stajati uz BiH

- Konaković je informisao svog saudijskog kolegu o aktuelnoj političkoj situaciji u Bosni i Hercegovini, uključujući secesionističke i neustavne aktivnosti Milorada Dodika, bivšeg predsjednika entiteta Republika Srpska, koje podrivaju Dejtonski mirovni sporazum i ugrožavaju mir i stabilnost u zemlji - saopćeno je iz Ministarstva vanjskih poslova BiH na društvenoj platformi kompanije X, sa sjedištem u SAD-u.

Dodali su da je također predstavio prilike i izazove na evropskom putu Bosne i Hercegovine, naglašavajući važnost međunarodne podrške za reforme i stabilnost.

- Princ Faisal snažno je osudio neustavne i secesionističke postupke te izrazio čvrstu posvećenost Kraljevine suverenitetu, teritorijalnom integritetu i institucijama Bosne i Hercegovine. Istakao je da će Saudijska Arabija nastaviti stajati uz Bosnu i Hercegovinu i podržavati njenu stabilnost i napredak - saopćeno je iz MVP-a BiH.