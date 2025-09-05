Konaković razgovarao sa saudijskim princem o neustavnim aktivnostima Dodika: Saudijska Arabija će stajati uz BiH

Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković razgovarao je telefonom s princom Faisalom bin Farhanom Al Saudom, ministrom vanjskih poslova Kraljevine Saudijske Arabije.
- Konaković je informisao svog saudijskog kolegu o aktuelnoj političkoj situaciji u Bosni i Hercegovini, uključujući secesionističke i neustavne aktivnosti Milorada Dodika, bivšeg predsjednika entiteta Republika Srpska, koje podrivaju Dejtonski mirovni sporazum i ugrožavaju mir i stabilnost u zemlji - saopćeno je iz Ministarstva vanjskih poslova BiH na društvenoj platformi kompanije X, sa sjedištem u SAD-u.