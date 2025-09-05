Gradonačelnik Gradačca: Tražit ćemo da se posmrtni ostaci Husein-kapetana Gradaščevića vrate iz Istanbula

Gradonačelnik Gradačca Hajrudin Mehanović (SDA) ove sedmice je organizovao prijem za historičara, doktora Emira Demira, koji je krajem prethodnog mjeseca uspio locirati mezar Husein-kapetana Gradaščevića u Istanbulu.

Kako je saopćeno iz Gradske uprave Gradačca, Mehanović je uputio iskrene čestitke Demiru na ovom, kako su naveli, izuzetno važnom naučnom pronalasku. Istakao je da je vijest o pronalasku mezara obradovala sve istinske patriote Bosne i Hercegovine.

Zvanična inicijativa

Najavio je da će Grad Gradačac pokrenuti zvaničnu inicijativu za povratak posmrtnih ostataka Husein-kapetana u Gradačac – mjesto kojem, kako je naglasio, i pripada.

- Naš grad je najviše poznat upravo po njegovim zadužbinama – Kuli i džamiji Husejniji, koje su proglašene nacionalnim spomenicima kulture naše zemlje. Ponosni smo na sve što je učinio za Gradačac - poručio je Mehanović.

Proces će trajati

Dodao je i da će se prema pitanju prenosa Husein-kapetanovih posmrtnih ostataka, podno njegovih zadužbina u Gradačcu, odnositi s poštovanjem prema institucionalnim nadležnostima Bosne i Hercegovine i Turske. Svjestan je da će proces potrajati, ali je naglasio da će uložiti maksimalan trud kako bi se ovaj cilj ostvario, jer smatraju da Husein-kapetanu pripada mjesto upravo u Gradačcu, saopćeno je iz Gradske uprave.

Podsjetimo, Demir je prije nekoliko dana za portal "Avaza" izjavio da je za njega pronalazak mezara bilo iznenađenje, ali i da se nadao sam se da će ga pronaći.