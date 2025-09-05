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SUSRET SA DEMIROM

Gradonačelnik Gradačca: Tražit ćemo da se posmrtni ostaci Husein-kapetana Gradaščevića vrate iz Istanbula

Naš grad je najviše poznat upravo po njegovim zadužbinama – Kuli i džamiji Husejniji, rekao je Mehanović

Mehanović i Demir: Tokom susreta. Grad Gradačac

A. O.

5.9.2025

Gradonačelnik Gradačca Hajrudin Mehanović (SDA) ove sedmice je organizovao prijem za historičara, doktora Emira Demira, koji je krajem prethodnog mjeseca uspio locirati mezar Husein-kapetana Gradaščevića u Istanbulu.

Kako je saopćeno iz Gradske uprave Gradačca, Mehanović je uputio iskrene čestitke Demiru na ovom, kako su naveli, izuzetno važnom naučnom pronalasku. Istakao je da je vijest o pronalasku mezara obradovala sve istinske patriote Bosne i Hercegovine.

Zvanična inicijativa

Najavio je da će Grad Gradačac pokrenuti zvaničnu inicijativu za povratak posmrtnih ostataka Husein-kapetana u Gradačac – mjesto kojem, kako je naglasio, i pripada.

- Naš grad je najviše poznat upravo po njegovim zadužbinama – Kuli i džamiji Husejniji, koje su proglašene nacionalnim spomenicima kulture naše zemlje. Ponosni smo na sve što je učinio za Gradačac - poručio je Mehanović.

Proces će trajati

Dodao je i da će se prema pitanju prenosa Husein-kapetanovih posmrtnih ostataka, podno njegovih zadužbina u Gradačcu, odnositi s poštovanjem prema institucionalnim nadležnostima Bosne i Hercegovine i Turske. Svjestan je da će proces potrajati, ali je naglasio da će uložiti maksimalan trud kako bi se ovaj cilj ostvario, jer smatraju da Husein-kapetanu pripada mjesto upravo u Gradačcu, saopćeno je iz Gradske uprave.

Podsjetimo, Demir je prije nekoliko dana za portal "Avaza" izjavio da je za njega pronalazak mezara bilo iznenađenje, ali i da se nadao sam se da će ga pronaći.

- Ja već duže vremena radim na osmanskoj, arhivskoj građi. Radio sam dugo vremena na osmanskim defterima za područje Srednje Bosne, naročito, tako da sam se susretao i često sa dokumentima koji su tretirali tu tematiku Husein kapetana. Prije njegovoga ustanka i nakon ustanka koji su tretirali svakako odnos prema njemu, poduzimanje mjera itd, bio sam dobro upoznat sa tom tematikom. Između ostalog, bilo je i tu dokumenta koji su govorili o njegovoj deportaciji u Anadoliju, nakon što je on, nakon svih događaja, dobio djelomičnu amnestiju i nakon što je sam pristao da dođe u Istanbul. Tu se nekako sva ta priča završavala – rekao je Demir između ostalog za "Avaz". 

# SDA
# HAJRUDIN MEHANOVIĆ
# EMIR DEMIR
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