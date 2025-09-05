Minić poručio Nikšiću: Bez saradnje entitetskih vlada nema ni BiH

Nelegalno izabrani premijer RS Savo Minić (SNSD) reagovao je na izjavu premijera Federacije Bosne i Hercegovine Nermina Nikšića (SDP) koji je kazao kako neće sarađivati s ilegalno izabranom Vladom RS-a.
Tim povodom, Minić se oglasio na platformi X.
- Žao mi je što je Nikšić politikanstvo stavio ispred saradnje i funkcionisanja sistema. Ako je tako odlučio, neka sačeka odluku nadležnih institucija. On dobro zna da bez saradnje entiteta nema ni Bosne i Hercegovine - napisao je Minić.
Podsjećamo, Minić i ostali ministri novog saziva Vlade RS su ranije ove sedmice izabrani na sjednici entitetske skupštine.
Bivši predsjednik bh. entiteta RS i lider SNSD-a Milorad Dodik, Minića je predložio za mandatara. To se dogodilo dok Dodik više nije bio na funkciji predsjednika manjeg bh. entiteta.
Podsjetimo da je njemu ta funkcija oduzeta nedugo nakon pravosnažne presude Suda Bosne i Hercegovine zbog nepoštivanja odluka visokog predstavnika u BiH Kristijana Šmita (Christiana Schmidta).