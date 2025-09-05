Minić poručio Nikšiću: Bez saradnje entitetskih vlada nema ni BiH

Nelegalno izabrani premijer RS Savo Minić (SNSD) reagovao je na izjavu premijera Federacije Bosne i Hercegovine Nermina Nikšića (SDP) koji je kazao kako neće sarađivati s ilegalno izabranom Vladom RS-a.

Tim povodom, Minić se oglasio na platformi X.

- Žao mi je što je Nikšić politikanstvo stavio ispred saradnje i funkcionisanja sistema. Ako je tako odlučio, neka sačeka odluku nadležnih institucija. On dobro zna da bez saradnje entiteta nema ni Bosne i Hercegovine - napisao je Minić.