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NELEGALNI PREMIJER RS

Minić poručio Nikšiću: Bez saradnje entitetskih vlada nema ni BiH

Žao mi je što je Nikšić politikanstvo stavio ispred saradnje i funkcionisanja sistema, rekao je Minić

inić: Odovorio Nikšiću. Srpskainfo

A. O.

5.9.2025

Nelegalno izabrani premijer RS Savo Minić (SNSD) reagovao je na izjavu premijera Federacije Bosne i Hercegovine Nermina Nikšića (SDP) koji je kazao kako neće sarađivati s ilegalno izabranom Vladom RS-a.

Tim povodom, Minić se oglasio na platformi X.

- Žao mi je što je Nikšić politikanstvo stavio ispred saradnje i funkcionisanja sistema. Ako je tako odlučio, neka sačeka odluku nadležnih institucija. On dobro zna da bez saradnje entiteta nema ni Bosne i Hercegovine - napisao je Minić.

Objava Minića. Screenshot

Podsjećamo, Minić i ostali ministri novog saziva Vlade RS su ranije ove sedmice izabrani na sjednici entitetske skupštine.

Bivši predsjednik bh. entiteta RS i lider SNSD-a Milorad Dodik, Minića je predložio za mandatara. To se dogodilo dok Dodik više nije bio na funkciji predsjednika manjeg bh. entiteta.

Podsjetimo da je njemu ta funkcija oduzeta nedugo nakon pravosnažne presude Suda Bosne i Hercegovine zbog nepoštivanja odluka visokog predstavnika u BiH Kristijana Šmita (Christiana Schmidta). 

# VLADA RS
# MILORAD DODIK
# NERMIN NIKŠIĆ
# SAVO MINIĆ
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