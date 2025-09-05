Naša stranka o napadu na Borenovića: Uzroke vidimo u režimu Dodika i njemu bliskih struktura

Naša stranka reagovala je saopćenjem nakon što se u javnosti pojavila informacija da je napadnut lider PDP-a Branislav Borenović.

Kako su naveli u saopćenju, Naša stranka najoštrije osuđuje brutalni napad na Branislava Borenovića, narodnog poslanika i predsjednika Partije demokratskog progresa, koji se danas dogodio u Banjoj Luci.

- Ovaj kukavički i ničim izazvan napad je direktan atak na slobodu govora, politički pluralizam i demokratski poredak u Bosni i Hercegovini. To je upozoravajući signal da živimo u atmosferi rastuće političke netrpeljivosti i nasilja koje u Republici Srpskoj postaje normalizovano, ako se sjetimo i napada na Nebojšu Vukanovića – navode.

Dodaju da uzorke ovakvog napada vide u sve intenzivnijem podgrijavanju političkih tenzija, govoru mržnje i kontinuiranom targetiranju opozicionih političara od strane režima Milorada Dodika i njemu bliskih struktura.

- Ovakva atmosfera ne nastaje slučajno, ona je rezultat sistematske demonizacije neistomišljenika i pokušaja zastrašivanja svih koji se usude da misle drugačije – istakli su.