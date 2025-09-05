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NAJOŠTRIJA OSUDA

Naša stranka o napadu na Borenovića: Uzroke vidimo u režimu Dodika i njemu bliskih struktura

Ovakva atmosfera ne nastaje slučajno, navode u saopćenju

Naša stranka: Osudili napad. Facebook

A. O.

5.9.2025

Naša stranka reagovala je saopćenjem nakon što se u javnosti pojavila informacija da je napadnut lider PDP-a Branislav Borenović.

Kako su naveli u saopćenju, Naša stranka najoštrije osuđuje brutalni napad na Branislava Borenovića, narodnog poslanika i predsjednika Partije demokratskog progresa, koji se danas dogodio u Banjoj Luci.

- Ovaj kukavički i ničim izazvan napad je direktan atak na slobodu govora, politički pluralizam i demokratski poredak u Bosni i Hercegovini. To je upozoravajući signal da živimo u atmosferi rastuće političke netrpeljivosti i nasilja koje u Republici Srpskoj postaje normalizovano, ako se sjetimo i napada na Nebojšu Vukanovića – navode.

Dodaju da uzorke ovakvog napada vide u sve intenzivnijem podgrijavanju političkih tenzija, govoru mržnje i kontinuiranom targetiranju opozicionih političara od strane režima Milorada Dodika i njemu bliskih struktura.

- Ovakva atmosfera ne nastaje slučajno, ona je rezultat sistematske demonizacije neistomišljenika i pokušaja zastrašivanja svih koji se usude da misle drugačije – istakli su.

Pozvali su nadležne institucije da hitno, profesionalno i nepristrasno sprovedu istragu, identifikuju i kazne počinioce i nalogodavce ovog napada.

- Ako država ostane nijema ili spora, bit će saučesnik u urušavanju osnovnih demokratskih vrijednosti. Naša stranka izražava punu solidarnost s gospodinom Borenovićem i njegovom porodicom, kao i sa svim građanima koji se svakodnevno suočavaju s pritiscima i prijetnjama zbog svojih političkih uvjerenja – zaključili su. 

# BRANISLAV BORENOVIĆ
# NAŠA STRANKA
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