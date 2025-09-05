Oglasio se Borenović nakon što je napadnut: Sve je dobro, peku oči, a još više mozak, razmišljajući, zašto

Branislav Borenović, poslanik PDP u Predstavničkom domu Parlamenta BiH, oglasio se večeras o napadu ispred zgrade u kojoj živi u Banjoj Luci, u kojem je povrijeđen.

Borenovića su napala dva maskirana muškarca.

Njegovu objavu prenosimo u cijelosti:

- Sve je dobro, peku oči, a još više mozak, razmišljajući, zašto, zbog čega…prvi put u 51-ovoj godini da mi se ovako nešto suludo desi!!!