Oglasio se Borenović nakon što je napadnut: Sve je dobro, peku oči, a još više mozak, razmišljajući, zašto

Branislav Borenović, poslanik PDP u Predstavničkom domu Parlamenta BiH, oglasio se večeras o napadu ispred zgrade u kojoj živi u Banjoj Luci, u kojem je povrijeđen.
Borenovića su napala dva maskirana muškarca.
Njegovu objavu prenosimo u cijelosti:
- Sve je dobro, peku oči, a još više mozak, razmišljajući, zašto, zbog čega…prvi put u 51-ovoj godini da mi se ovako nešto suludo desi!!!
- Sve se odigralo brzo, kad sam izašao iz auta pred svojom zgradom, dvojica maskiranih prišli, poprskali mi lice, bez udaraca, nešto promrljali i nestali… Dok sam došao sebi, peče ko đavo, nakon nekoliko minuta uspio pozvati nekako 122, super brzo došla policija, zaista korektno, profesionalno i u hitnu krajnje brzo neke kapi… Sad sam na očnom na UKC-u, sve je ok, hvala svima koji zovu, šalju poruke…, policija, medicinski radnici sve velika zahvalnost… - navodi na Instagramu.
- I na kraju kad majka nazove i moli me: Sine dođi kod nas noćiti, a ona operisala kičmu, juče izašla iz bolnice, a tata jedva hoda, čovjek da svisne od muke, ali idemo dalje, bit će sve dobro dragi moji dobri prijatelji i ljudi… - naveo je Borenović.