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RAZGOVARAO SA BRANISLAVOM

Stanivuković o napadu na Borenovića: Vjerujem da će se slučaj rasvijetliti i da će napadači biti pronađeni

Raduje me činjenica da je dobro i da nije zadobio povrede, rekao je Stanivuković

Stanivuković: Pružio podršku Borenoviću. Nezavisne novine

A. O.

5.9.2025

Predsjednik PDP-a, Draško Stanivuković, oglasio se povodom večerašnjeg napada na svog prijatelja i poslanika Branislava Borenovića.

- Razgovarao sam sa mojim prijateljem i poslanikom, Branislavom Borenovićem koji je večeras napadnut. Raduje me činjenica da je dobro i da nije zadobio povrede - rekao je Stanivuković.

On je dodao da je policija blagovremeno reagovala i izašla na lice mjesta.

- Vjerujem da će ovaj slučaj rasvijetliti u najkraćem roku, te da će napadači biti pronađeni i procesuirani - zaključio je Stanivuković.

# PDP
# DRAŠKO STANIVUKOVIĆ
# BRANISLAV BORENOVIĆ
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