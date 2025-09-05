Stanivuković o napadu na Borenovića: Vjerujem da će se slučaj rasvijetliti i da će napadači biti pronađeni

Predsjednik PDP-a, Draško Stanivuković, oglasio se povodom večerašnjeg napada na svog prijatelja i poslanika Branislava Borenovića.

- Razgovarao sam sa mojim prijateljem i poslanikom, Branislavom Borenovićem koji je večeras napadnut. Raduje me činjenica da je dobro i da nije zadobio povrede - rekao je Stanivuković.

On je dodao da je policija blagovremeno reagovala i izašla na lice mjesta.

- Vjerujem da će ovaj slučaj rasvijetliti u najkraćem roku, te da će napadači biti pronađeni i procesuirani - zaključio je Stanivuković.