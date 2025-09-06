Uglješa Uzelac: 28. godišnjica smrti velikog bh. patriote

Na današnji dan 1997. godine, u Ljubljani je, u 59. godini, umro Uglješa Uzelac, veliki bosanskohercegovački patriota. Preminuo je vršeći dužnost ambasadora Republike Bosne i Hercegovine u Sloveniji. Uglješa Uzelac bio je gradonačelnik Sarajeva za vrijeme održavanja 14. zimskih olimpijskih igara 1984., a jedan je od najzaslužnijih ljudi zbog kojih se ovaj veliki događaj i desio u našem glavnom gradu. Rođen je u selu Ivanjska, kraj Banje Luke, 1938. godine. Srednju školu pohađao je u Sarajevu, gdje je i diplomirao na Ekonomskom fakultetu. Jedno vrijeme obnašao je funkciju direktora UPI banke. Za gradonačelnika Sarajeva imenovan je u 1983. i ostao je na tom položaju do 1985. godine. Značajno je spomenuti i da je 1960-ih godina Uzelac igrao košarku u KK Bosna u generaciji Nikole Bilića, Čede Đuraškovića, Mirze Kulenovića, Pere Lovrenovića, Esada Pilava i Miše Begovića. Nešto kasnije bio je i predsjednik Skupštine Košarkaškog kluba Bosna, a također i predsjednik Košarkaške unije bivše SFR Jugoslavije.

Mozes Mendelson . Wikipedia.org Mozes Mendelson . Wikipedia.org

Rođen njemački pisac i filozof Mozes Mendelson 1729. - Rođen njemački pisac i filozof Mozes Mendelson (Moses Mendelssohn), osnivač jevrejskog prosvjetiteljskog pokreta u Njemačkoj. Borio se za vjersku trpeljivost i slobodu opredjeljenja, a u filozofiji je bio racionalista. Djela: "Jerusalim ili o religijskoj moći i o jevrejstvu", "Filozofski razgovori; O osjećanjima, o ulozi etičkoga u estetici", "Fedom". 1766. - Engleski hemičar i fizičar Džon Dalton (John), jedan od osnivača atomske teorije materije, rođen je na današnji dan. Objasnio je Prustov zakon stalnih proporcija, postavio zakon umnoženih proporcija i prvi određivao relativne atomske mase hemijskih elemenata. Ispitivao je osobine gasova, postavio zakon parcijalnih pritisaka i bavio se meteorologijom. Patio je od sljepila za boje, pa je proučavao i tu anomaliju, koja je po njemu nazvana daltonizam. Shvatanja je izložio u trotomnom djelu "Novi sistem filozofije hemije". 1860. - Američka pacifistkinja i društvena reformatorica Džejn Adams (Jane), dobitnica Nobelove nagrade za mir 1931. godine, rođena je na današnji dan. Bavila se praktičnim rješavanjem socijalnih problema i bila predsjednica Međunarodne ženske lige za mir i slobodu. 1876. - Rođen škotski fiziolog Džon Džejms Rikard Maklaud (John James Richard Macleod), koji je s kanadskim fiziologom Frederikom Grantom Bantingom (Frederick) 1923. podijelio Nobelovu nagradu za medicinu za otkriće inzulina.

Šaban Šaulić . Grude.com Šaban Šaulić . Grude.com

Rođen Šaban Šaulić, „kralj narodne muzike“ 1951. - U Šapcu je rođen Šaban Šaulić, srbijanski pjevač folk muzike, muzičar i producent. U toku bogate karijere u medijima i od publike je dobio nadimak „kralj narodne muzike“. Prvi album Šaulić je objavio 1969. godine, kada je imao osamnaest godina. Njegove pjesme “Dođi da ostarimo zajedno” i “Dva galeba bela” smatraju se najboljim ikad otpjevanim narodnim pjesmama na prostoru zapadnog Balkana. Osim navedenih pjesama, gotovo sve Šabanove pjesme postale su veliki hitovi, poput “Uvenuće narcis beli”, “Sine”, “Danima te čekam”, “Snežana”, “Odlaziš, odlaziš”, “Pozn'o bih te međ' hiljadu žena” , “Ne plači, dušo”, “Gordana” i brojnih drugih. U saobraćajnoj nesreći na autoputu nedaleko od njemačkih gradova Bilefeld i Dortmund, 17. februara 2019. godine, Šaban je poginuo, a samo nekoliko sati prije nesreće održao je svoj posljednji koncert. Sahranjen je u "Aleji zaslužnih građana" na Novom groblju u Beogradu, uz zvuke njegove pjesme “Ne plači, dušo”. 1959. - Rođena srbijanska pjevačica narodne muzike Ana Bekuta, što je njeno estradno ime, rođeno je Nada Polić. Snimila je ukupno 20 nosača zvuka. Gotovo sve njene pjesme su veliki hitovi poput “Ti mi trebaš”, “Zlatiborske zore”, “Rano moja”, “Tu sam ruku da ti pružim”, “Oluja”, “Imam jedan život”… Od sezone 2014./15. članica je žirija najpopularnijeg regionalnog muzičkog takmičenja “Zvezde Granda”. 1963. – U Gradačcu je rođen Husnija Kamberović, bosanskohercegovački pisac i historičar. Na Odsjeku za historiju Filozofskog fakulteta u Sarajevu diplomirao je 1987. godine. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu magistrirao je 1991. a doktorirao 2001. godine. Radio je u Institutu za historiju u Banjoj Luci od 1988. do 1989. godine, a nakon toga u Institutu za historiju u Sarajevu. Od 2002. do 2016, bio je direktor tog instituta. Na Odsjeku za historiju Filozofskog fakulteta u Sarajevu predaje historiju jugoistočne Evrope od 1918. do 1995. i historiju BiH od 1918. do 1995. godine. Sudjelovao je na većem broju naučnih skupova i objavio veći broj radova, članaka, rasprava, polemika, enciklopedijskih priloga. 1998. - Umro japanski filmski reditelj Akira Kurosava, koji je proslavio japansku kinematografiju, jedini reditelj koji je dobio dva Oskara za najbolji inozemni film. Uspješno je spojio japansku tradiciju i kulturu s evropskim senzibilitetom, a kritičari su ga nazvali "teno (car) japanske kinematografije". Filmovi: "Rašomon", "Sedam samuraja", "Krvavi prijesto", "Idiot", "Živjeti", "Na dnu", "Dodeskaden", "Dersu Uzala", "Kagemuša", "Ran", "Madadajo".

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