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IZVJEŠTAJ BIHAMK-A

Stanje na cestama: Očekuje se pojačana frekvencija vozila na magistralnim putevima i graničnim prijelazima

Intenzitet saobraćaja je smanjen u ranim jutarnjim satima

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Platforma X

E. A.

6.9.2025

U većem dijelu Bosne i Hercegovine saobraća se po suhom ili mjestimično vlažnom kolovozu. Na pojedinim dionicama u kotlinama, kao i preko planinskih prevoja, magla i niska oblačnost mjestimično smanjuju vidljivost.

Intenzitet saobraćaja je smanjen u ranim jutarnjim satima.

Zbog učestalih odrona uslijed temperaturnih oscilacija poseban oprez savjetujemo na dionicama: Turbe - Banja Luka, Crna Rijeka - Mrkonjić Grad, Sarajevo - Foča - Šćepan Polje i Višegrad - Ustiprača - Rogatica. Budući da je prvi dan vikenda, očekuje se pojačana frekvencija vozila na magistralnim putevima koji vode ka izletištima, prilazima gradovima te na graničnim prelazima.

- Molimo vozače da budu strpljivi, voze oprezno i prave češće pauze tokom putovanja - javlja BIHAMK.

Radovi su aktuelni na dionici autoceste A1 Podlugovi - Sarajevo sjever, kao i na magistralnim cestama Semizovac - Olovo i Jablanica - Prozor.

Podsjećamo da je na magistralnoj cesti Jablanica - Blidinje dozvoljen saobraćaj za sva vozila do 3,5 tone ukupne mase.

Na graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone.

Zabranjen je saobraćaj za vozila preko 5 tona najveće dozvoljene mase na graničnom prelazu Karakaj (kod Zvornika). Teretna vozila preko 5 t preusmjeravaju se na granične prelaze Bratunac ili Rača, dok autobusi mogu koristiti GP Šepak. Teretna vozila mogu saobraćati na GP Šepak od 09 do 13 sati i od 22 do 06 sati (vikendom mogu prelaziti u terminu od 22 do 06 sati).

# BIHAMK
# STANJE NA CESTAMA
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