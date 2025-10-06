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POTVRĐENO ZA "AVAZ"

I domaće pravosuđe istražuje sporni ugovor Autocesta FBiH: Tužilaštvo KS će uputiti predmet POSKOK-u

Postupajuća tužiteljica je 1. jula prošle godine ustupila je predmet Tužilaštvu HNK, a on je prije nekoliko dana vraćen Tužilaštvu KS, koje će ga sada prebaciti na POSKOK

Izgradnja autoputa. Autoceste FBiH

Piše: Sedin Spahic

6.10.2025

Nakon što se pojavila da evropski istražitelji EPPO-a formirali krivični predmet zbog sumnje u kriminalne radnje u Autocestama kod odabira nadzora za dionicu autoputa Ozimice - Poprikuše kod Žepča, kako saznaje portal "Avaza" i domaći pravosudni organi istražuju taj predmet.

Razlog interesovanja EU za ovaj predmet je iz razloga, jer je riječ o sredstvima EBRD-a, a oni istražuju direktora Autocesta FBiH Denisa Lasića, Asmira Dževlana, izvršnog direktora Autocesta FBiH za projektiranje i građenje, Erdala Trhulja, konsultanta Autocesta FBiH na više projekata i Lasićeve savjetnice Katice Vranjković.

Kako je potvrđeno za portal "Avaza", ovaj slučaj je prijavljen Tužilaštvu KS 10. juna 2024. godine. Postupajuća tužiteljica je 1. jula prošle godine ustupila je predmet Tužilaštvu HNK, jer je sjedište Autocesta FBiH u Mostaru.

Tužilaštvo HNK je prije sedam dana vratilo spis Tužilaštvu KS, a prema našim informacijama oni će uskoro uputiti taj predmet POSKOK-u. 

Naime, sumnja se da je prilikom odabira nadzora došlo do izbora kompanije koja nije bila najbolja na tenderu, na način da je njihova prvobitna ponuda bila predstavljena kao štamparska greška, a da su zauzvrat predstavnici kompanije koja je trebala dobiti posao finansijski počastila ljude iz uprave.

# TUŽILAŠTVO KS
# POSKOK
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