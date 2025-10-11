Posljedice američkih carina najviše trpi namjenska industrija

Više od dva mjeseca, koliko je proteklo da su SAD uvele carinu od 30 posto na sve proizvode iz Bosne i Hercegovine koji se izvoze u SAD, nema prave slike o tome kakve su posljedice tih mjera i koliko je, zapravo, pogođen izvoz roba iz BiH na američko tržište. Nadležne institucije još zbrajaju podatke za protekla dva mjeseca, a kako je odranije poznato, uvođenjem carina je najviše pogođena namjenska industrija u BiH.
Američko tržište
Almin Mališević, direktor Sektora za industriju i usluge Privredne komore FBiH, u izjavi za „Dnevni avaz“ naglašava da će situacija biti mnogo jasnija nakon prikupljanja svih podataka i njihove analize, jer, kako napominje, protok vremena od nešto više od dva mjeseca nije dovoljan za sagledavanje kompletne situacije.
Međutim, ukazuje na to da su firme koje su male ozbiljan izvoz postale nekonkurentne i usljed toga su bile prinuđene tražiti alternativna tržišta.
- Većina proizvoda na američko tržište išla je iz sektora namjenske industrije. Uglavnom, izvoz je sigurno pao, premda nemamo relevantnih podataka. Većina firmi je, prema informacijama s kojima raspolažem, uspjela naći adekvatnu alternativu i čeka se neki novi, da tako kažem, zaokret u smislu da te carine budu smanjene ili neka druga situacija, kako bi naši proizvodi našli mjesto na američkom tržištu. Jer, s ovakvim carinama se ne može biti konkurentan - kaže Mališević.
Proizvodi bh. vojne industrije čine približno 60 posto ukupnog izvoza BiH na američko tržište. Vrijednost naoružanja i municije koji su u prošloj godini pronašli put do američkih kupaca iznosila je 135 miliona KM. Inače, izvoz vojne industrije u prošloj godini porastao je za više od trećinu i iznosio je 561,5 miliona KM.
190 miliona KM
Prema podacima Vanjskotrgovinske komore BiH, ukupna trgovinska razmjena BiH sa SAD čini tek približno jedan posto ukupne vanjskotrgovinske aktivnosti naše zemlje. Izvoz iz BiH u SAD tokom 2024. godine iznosio je 234,5 miliona KM, dok je uvoz bio manji i iznosio je 190 miliona KM. Najveći dio izvoza čini namjenska industrija (135 miliona KM), zatim metalska i elektroindustrija (više od 50 miliona KM), te hemijska industrija (15 miliona KM). Preostali izvoz odnosi se na prehrambeni i drvni sektor.
Druge industrije
Kako nam je rekao Armin Hodžić, voditelj Grupacije automobilske industrije BiH (GAI BiH) pri Privrednoj komori Federacije BiH, izvoz iz te oblasti na američko tržište je vrlo mali.
- S aspekta autoindustrije to nije značajno, druge industrije su puno pogođenije - naveo je Hodžić za „Dnevni avaz“.