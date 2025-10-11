Posljedice američkih carina najviše trpi namjenska industrija

Više od dva mjeseca, koliko je proteklo da su SAD uvele carinu od 30 posto na sve proizvode iz Bosne i Hercegovine koji se izvoze u SAD, nema prave slike o tome kakve su posljedice tih mjera i koliko je, zapravo, pogođen izvoz roba iz BiH na američko tržište. Nadležne institucije još zbrajaju podatke za protekla dva mjeseca, a kako je odranije poznato, uvođenjem carina je najviše pogođena namjenska industrija u BiH.

Američko tržište

Almin Mališević, direktor Sektora za industriju i usluge Privredne komore FBiH, u izjavi za „Dnevni avaz“ naglašava da će situacija biti mnogo jasnija nakon prikupljanja svih podataka i njihove analize, jer, kako napominje, protok vremena od nešto više od dva mjeseca nije dovoljan za sagledavanje kompletne situacije.

Međutim, ukazuje na to da su firme koje su male ozbiljan izvoz postale nekonkurentne i usljed toga su bile prinuđene tražiti alternativna tržišta.