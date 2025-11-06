NAKON TRI DECENIJE

Terminal Blažuj primio 42 miliona litara nafte i benzina

U proteklom periodu urađena je sanacija pružnog prijelaza i industrijskog kolosijeka

A. O.

6.11.2025

Nakon pribavljenih dozvola i završenih radova na infrastrukturi naftnog terminala Blažuj, danas je željeznicom iz terminala Ploče u terminal u Blažuju dopremljeno 42 miliona litara nafte i benzina.

U proteklom periodu urađena je sanacija pružnog prijelaza i industrijskog kolosijeka, a putem javne nabavke odabran je i dobavljač goriva za funkcionalnu probu.

Ovime je Federacija Bosne i Hercegovine (FBiH), po prvi put nakon 30 godina, dobila mogućnost dopreme velikih količina nafte i derivata željeznicom, njihovog skladištenja i pretovara na autocisterne.

Povezivanjem morskog terminala u Pločama i kopnenog terminala u Blažuju osigurava se siguran transport i jačaju kapaciteti za obavezne rezerve u skladu s EU direktivama.

U uslovima izmijenjenih i dinamičnih procesa na svjetskom tržištu nafte, stvaranje osnova za skladištenje nafte i naftnih derivata predstavlja ključni segment stvaranja rezervi za FBiH.

