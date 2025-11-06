Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

NOVO POGLAVLJE

Dioničari Tesle odobrili Masku rekordni platni paket od bilion dolara

Ukoliko ostvari postavljene ciljeve, bit će nagrađen stotinama miliona novih dionica

Ilon Mask. AP / Evan Vucci

A. O.

6.11.2025

Dioničari kompanije Tesla odobrili su rekordan platni paket za njenog direktora Ilona Maska (Elon Musk), čija bi ukupna vrijednost mogla dostići gotovo bilion dolara.

Ovaj dogovor, koji je preporučio upravni odbor kompanije, potvrđen je glasanjem dioničara na godišnjoj skupštini održanoj u četvrtak.

Prema sporazumu, Mask — koji je već najbogatiji čovjek na svijetu — mora značajno povećati tržišnu vrijednost proizvođača električnih automobila u periodu od nekoliko godina.

Ukoliko ostvari postavljene ciljeve, bit će nagrađen stotinama miliona novih dionica.

Iako je obim nagrade izazvao određene kontroverze, uprava Tesle naglasila je da bi Mask mogao napustiti kompaniju ukoliko paket ne bude odobren, a firma si, kako navode, ne može priuštiti da ga izgubi.

Čak 75 posto dioničara Tesle koji su glasali podržalo je ovaj prijedlog, što je izazvalo snažan aplauz prisutnih na godišnjoj skupštini u Ostinu (Austin) u saveznoj državi Teksas (Texas).

- Ono u što ćemo se uskoro upustiti nije samo novo poglavlje budućnosti Tesle, već čitava nova knjiga - poručio je Mask prisutnima, izlazeći na pozornicu uz još glasnije ovacije.

# TEXAS
# TESLA
# ELON MUSK
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.