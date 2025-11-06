Dioničari Tesle odobrili Masku rekordni platni paket od bilion dolara

Dioničari kompanije Tesla odobrili su rekordan platni paket za njenog direktora Ilona Maska (Elon Musk), čija bi ukupna vrijednost mogla dostići gotovo bilion dolara.

Ovaj dogovor, koji je preporučio upravni odbor kompanije, potvrđen je glasanjem dioničara na godišnjoj skupštini održanoj u četvrtak.

Prema sporazumu, Mask — koji je već najbogatiji čovjek na svijetu — mora značajno povećati tržišnu vrijednost proizvođača električnih automobila u periodu od nekoliko godina.

Ukoliko ostvari postavljene ciljeve, bit će nagrađen stotinama miliona novih dionica.

Iako je obim nagrade izazvao određene kontroverze, uprava Tesle naglasila je da bi Mask mogao napustiti kompaniju ukoliko paket ne bude odobren, a firma si, kako navode, ne može priuštiti da ga izgubi.

Čak 75 posto dioničara Tesle koji su glasali podržalo je ovaj prijedlog, što je izazvalo snažan aplauz prisutnih na godišnjoj skupštini u Ostinu (Austin) u saveznoj državi Teksas (Texas).

- Ono u što ćemo se uskoro upustiti nije samo novo poglavlje budućnosti Tesle, već čitava nova knjiga - poručio je Mask prisutnima, izlazeći na pozornicu uz još glasnije ovacije.