Forto: Politika mora sustići ekonomsku stvarnost

Politika mora sustići ekonomsku stvarnost. Bosna i Hercegovina je u srcu Evrope i nakon pucanja lanaca snabdijevanja uslijed pandemije koronavirusa svi su uvidjeli koliko je BiH pouzdan partner. Naša vrata su otvorena za svako konkretno pitanje i zajednički rad s privredom - rekao je ministar komunikacija i prometa BiH Edin Forto na okruglom stolu sa predstavnicima njemačke privrede, a u organizaciji Predstavništva njemačke privrede u BiH (AHK BiH).

Na okruglom stolu su učestvovali i predstavnici Ambasade SR Njemačke te menadžeri i firme naslonjene na njemačko tržište, jer je Njemačka među najvažnijim ekonomskim partnerima BiH, o čemu svjedoči i trgovinska razmjena od oko 2,8 milijardi eura 2022. godine.

Ministar Forto je istaknuo tri cilja.

Prvo, digitalnu transformaciju i modernizaciju procedura - Ministarstvo predstavlja uvođenje digitalne vozačke dozvole i drugih e-ID dokumenata putem digitalnog novčanika od 2026. godine, digitalizaciju carinskih i graničnih procedura za brži protok robe, te radi na unapređenju željezničkog, cestovnog i zračnog prometa,

Drugo, održivost i usklađivanje s pravilima EU - fokus su zeleni logistički koridori, elektrifikacija željeznice, e-mobilnost i priprema privrede za punu integraciju u jedinstveni ekonomski prostor Unije.

Treće, povećanje njemačkih investicija i trgovinske razmjene - saopćeno je iz Ministarstva komunikacija i prometa BiH.