Operator za OIEiEK: Poziv za učešće na prezentaciji Informacionog sistema za sprovođenje e-aukcija.

Operator za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju (u daljnjem tekstu: Operator za OIEiEK) je okončao postupak javne nabavke usluga razvoja softverskog rješenja za dodjelu podsticaja za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije putem aukcija za mala postrojenja (FIT aukcija) i aukcija za velika postrojenja (FIP aukcija) koji omogućava transparentno i efikasno provođenje aukcijskih postupaka putem digitalne platforme.

U skladu s obavezama proisteklim iz člana 40. Zakona o korištenju obnovljivih izvora energije i efiksne kogeneracije („Službene novine Federacije BiH“, broj: 82/23), Operator za OIEiEK organizira prezentaciju Informacionog sistema za sprovođenje e-aukcija, koja će poslužiti kao praktična obuka i prilika da se učesnici upoznaju s načinom rada platforme.

Ovim obavještavamo investitore/proizvođače električne energije iz OIE da će navedena prezentacija biti održana u Mostaru, 17. novembra 2025. godine (ponedjeljak) s početkom u 11:00 sati u sali hotela Mostar (Kneza Domagoja 14, Mostar).

Pozivamo sve zainteresirane investitore/proizvođače električne energije iz OIE da se prijave za učešće najkasnije do 13.11. 2025. godine putem prijavnog obrasca koji je moguće preuzeti putem sljedeće poveznice: PRIJAVA.

Broj mjesta je ograničen, stoga vas pozivamo da svoje prisustvo potvrdite na vrijeme.

Učešće na prezentaciji je besplatno.

Za dodatne informacije, molimo da nas kontaktirate putem elektronske pošte: [email protected], ili telefonskim putem na broj: 036 281 030. Kontakt osoba: Nataša Mandrapa, glasnogovornica Operatora za OIEiEK.

Zahvaljujemo se na saradnji.