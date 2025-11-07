Pogledajte kako napreduje izgradnja Lidla u Kaknju

Na lokaciji nekadašnje Stare jame u Kaknju, gdje je godinama stajao prepoznatljivi rudarski toranj koji su mnogi smatrali simbolom grada, uveliko napreduje izgradnja novog Lidla. Radovi su počeli u augustu ove godine, a objekat je već poprimio prve obrise.

Stara jama zatvorena je 2002. godine, ali je njeno mjesto ostalo duboko u sjećanju Kakanjaca. Danas se na toj lokaciji može vidjeti veliko gradilište, s mašinama i radnicima koji svakodnevno rade kako bi se poštovali predviđeni rokovi.

Toranj Stare jame . Facebook