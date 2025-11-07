Selimović s Ginkelom: Očuvanje nezavisnosti Centralne banke BiH i dalje je ključni prioritet

Guvernerka Centralne banke Bosne i Hercegovine Jasmina Selimović održala je sastanak s otpravnikom poslova Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u BiH Johnom Ginkelom.

Tokom razgovora istaknuti su dugogodišnji partnerski odnosi između Centralne banke Bosne i Hercegovine i institucija Sjedinjenih Američkih Država, posebno u procesu reformi finansijskog sektora u Bosni i Hercegovini.

Guvernerka Selimović je predstavila aktuelne makroekonomske projekcije za Bosnu i Hercegovinu, naglasivši da, uprkos globalnim izazovima, domaća ekonomija pokazuje otpornost zahvaljujući stabilnom monetarnom okviru i kredibilnoj politici valutnog odbora.

Guvernerka Selimović naglasila je da je valutni odbor, koji čini osnovu monetarnog sistema Bosne i Hercegovine, ključni stub makroekonomske stabilnosti i povjerenja u domaću valutu.

Očuvanje nezavisnosti Centralne banke Bosne i Hercegovine i dalje je ključni prioritet, zaključili su sagovornici.

Ginkel je pohvalio dosljednost Centralne banke BiH u sprovođenju politike valutnog odbora i transparentnom pristupu javnosti, te istaknuo spremnost Ambasade SAD da nastavi podržavati inicijative koje doprinose jačanju finansijskog sistema i ekonomskog razvoja Bosne i Hercegovine - saopćeno je iz Centralne banke BiH.