Amerika izuzela Mađarsku od sankcija zbog kupovine ruske nafte i plina

Neimenovani zvaničnik iz Bijele kuće potvrdio je za BBC da je američki predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) odlučio da se njegova zemlja na period od jedne godine uzdrži od uvođenja sankcija Mađarskoj zbog njene kupovine ruske nafte i plina.

Tramp je ranije izjavio da će razmotriti mogućnost da Mađarska bude izuzeta od sankcija, za koje, kako tvrdi, imaju cilj da se okonča ruska agresija na Ukrajinu. Tokom jučerašnjeg sastanka u Bijeloj kući s mađarskim premijerom Viktorom Orbanom (Viktor Orbán), američki predsjednik je kao razlog naveo to da je Mađarskoj izuzetno teško osigurati naftu i plin iz drugih regija.