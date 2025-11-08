NA GODINU DANA

Amerika izuzela Mađarsku od sankcija zbog kupovine ruske nafte i plina

Orban i Tramp.

A. O.

8.11.2025

Neimenovani zvaničnik iz Bijele kuće potvrdio je za BBC da je američki predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) odlučio da se njegova zemlja na period od jedne godine uzdrži od uvođenja sankcija Mađarskoj zbog njene kupovine ruske nafte i plina.

Tramp je ranije izjavio da će razmotriti mogućnost da Mađarska bude izuzeta od sankcija, za koje, kako tvrdi, imaju cilj da se okonča ruska agresija na Ukrajinu. Tokom jučerašnjeg sastanka u Bijeloj kući s mađarskim premijerom Viktorom Orbanom (Viktor Orbán), američki predsjednik je kao razlog naveo to da je Mađarskoj izuzetno teško osigurati naftu i plin iz drugih regija.

Nakon tog susreta, mađarski ministar vanjskih poslova Peter Sijarto (Péter Szijjártó) objavio je na društvenoj mreži X da su Sjedinjene Američke Države njegovoj zemlji dale „potpuno i neograničeno izuzeće od sankcija“.

Ova odluka uslijedila je nakon što su SAD prošlog mjeseca uvele sankcije dvjema najvećim ruskim naftnim kompanijama te zaprijetile sankcijama svim državama koje nastave kupovati rusku naftu. Izuzeće Mađarske od sankcija smatra se velikim uspjehom Orbana, koji je ranije upozorio da bi sankcije mogle ozbiljno ugroziti mađarsku ekonomiju, navodi BBC.

