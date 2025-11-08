Snažna promocija Sarajeva na svjetskoj turističkoj sceni

Turistička zajednica Kantona Sarajevo uspješno je predstavila Sarajevo i Bosnu i Hercegovinu na prestižnom sajmu World Travel Market - WTM London 2025, održanom od 4. do 6. novembra u londonskom ExCeL centru.

- WTM London je jedan od najznačajnijih globalnih turističkih događaja koji je ove godine okupio više od 4.150 izlagača i preko 46.000 profesionalaca iz 184 zemlje svijeta, čineći ga najvećim izdanjem u 45-godišnjoj historiji sajma - saopćeno je.

Poseban segment promocije

- Na moderno dizajniranom i atraktivnom štandu predstavili smo bogatu turističku ponudu naše destinacije, zajedno sa TZ Mostar i suizlagačima iz privatnog sektora: hotelima Movenpick, Malak Regency, Grand hotel Neum, Sunce i hoteli Europa grupacije, te agencijama Holiday Bosnia, Espy Bosnia, Green Travel, Cooltour, Explore Mostar Adventures, Balkan Travel Services i Fortuna Travel.

Poseban segment promocije bio je događaj održan u Ambasadi Bosne i Hercegovine u Londonu Embassy of Bosnia and Herzegovina in the United Kingdom pod nazivom “The Hidden Gem of the Balkans: Sarajevo”, gdje smo predstavili turističku ponudu i potencijale Kantona Sarajevo pred brojnim turoperatorima, agencijama i medijima – među kojima se istakao poznati Wanderlust Travel Magazine, jedan od najčitanijih i najuticajnijih britanskih medija iz svijeta putovanja.

Dodatnu međunarodnu promociju ostvarili smo i kroz učešće na panel diskusiji “Asia-Pacific Travel Trends 2025/6: What’s Next for Asian Travellers”, koju je organizovala Pacific Asia Travel Association (PATA) u okviru WTM-a, a gdje smo govorili o prilikama i izazovima kada je u pitanju tržište Kine i Azije - saopćeno je.

Britansko tržište

- Britansko tržište prepoznato je kao jedno od ključnih za Kanton Sarajevo, a direktni letovi Sarajevo–London koje sufinansira Turistička zajednica KS dodatno povezuju naš grad s Ujedinjenim Kraljevstvom i doprinose rastu broja posjetilaca i povećanju turističkog prometa. Sve veći broj turista iz UK potvrđuje da je Sarajevo prepoznato kao autentična, pristupačna i inspirativna destinaciju, koja oduševljava bogatom kulturom i historijom, prelijepom prirodom i ukusnom gastronomskom ponudom.

Tokom sajma WTM održani su brojni sastanci s influenserima, medijima i turoperatorima, stvarajući nove prilike za saradnju, promotivne kampanje i jačanje međunarodne vidljivosti Kantona Sarajevo. Ističemo interes svjetskih medija poput National Geographic Travel, te putnika muslimana koji Sarajevo i Bosnu i Hercegovinu prepoznaju kao pristupačne i zanimljive halal-friendly destinacije.

Učešće Turističke zajednice KS na WTM London 2025 potvrđuje stratešku posvećenost globalnoj promociji Sarajeva i Bosne i Hercegovine te doprinosi našem cilju da Sarajevo postane nezaobilazna destinacija na svjetskoj turističkoj karti - navodi se u saopćenju.