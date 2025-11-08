Trampovi ljudi održali sastanak sa zvaničnicima iz BiH i Hrvatske o Južnoj interkonekciji

Za Bosnu i Hercegovinu ovaj skup imao je poseban značaj jer se na marginama sastanka razgovaralo o projektu Južne gasne interkonekcije. Tom prilikom sastali su se federalni ministar energetike Vedran Lakić, hrvatski ministar privrede Ante Šušnjar te američki ministri Kris Rajt i Dag Burgam, dok je ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković učestvovao putem video-poziva.

U Atini je održan ministarski sastanak Partnerstva za transatlantsku energetsku saradnju (P-TEC), strateške platforme koja okuplja zemlje Evropske unije, države srednje i istočne Evrope te Sjedinjene Američke Države s ciljem jačanja energetske sigurnosti i saradnje.

Iako Vašington tvrdi da se neće direktno miješati u unutrašnja pitanja BiH, prisustvo visokih američkih dužnosnika pokazuje da SAD projektu Južne interkonekcije pridaju veliki strateški značaj. Projekat se smatra ključnim za smanjenje ruskog utjecaja i jačanje zapadnih energetskih veza u regionu.

Sjedinjene Države će aktivno, ali posredno, učestvovati u njegovoj realizaciji u saradnji s EU, Hrvatskom i institucijama Federacije BiH. Najveći izazov predstavlja protivljenje HDZ-a BiH, čiji lider Dragan Čović insistira na osnivanju novog gasnog preduzeća u Mostaru, što SAD ne podržavaju, jer smatraju da je BH Gas jedini kompetentan operator. On u tom smislu lobira preko Hrvatske.

Amerikanci žele da se projekt što prije pokrene, budući da svako kašnjenje povećava zavisnost regije od ruskog gasa. Projekt Južne interkonekcije, vrijedan oko 100 miliona eura, predviđa gasovod dug 180 kilometara koji bi BiH prvi put povezao s alternativnim izvorom snabdijevanja preko Hrvatske.